الإعفاء من 3 مواد.. ننشر ضوابط أداء الامتحانات للطلاب ذوي الهمم بالأزهر - صور

كتب - محمود مصطفى:

يعقد قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات نصف العام لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي، للعام الدراسي 2020\2022، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وحصل "مصراوي" على ضوابط عقد امتحانات نصف العام للطلاب ذوي الهمم، وهي كما يلي:

- يعرض الطالب على اللجنة الطبية المختصة لبيان مدى الإعاقة وتحديدها بالوصف والموقع، وإذا تبين

أن إصابته تعوقه عن الكتابة بنفسه يقوم رئيس اللجنة الممتحنة باختيار مرافق من بين الموظفين المنتدبين باللجنة، أو من بين العاملين بالمعهد الذي به اللجنة، أو المعهد المجاور بشرط أن يكون المختار لهذه المهمة، أقل ثقافة من الطالب المصاب، ومن غير الممارسين للتدريس بالمعاهد، ويتعين أن يكون ممن يحسنون الكتابة باللغة العربية فقط.

- يعفى الطالب المصاب من أداء الامتحان في مواد "التربية الفنية والخط والإملاء" والرسوم التوضيحية التي قد تتطلبها الإجابة.

- على أعضاء لجنة الامتحان، مراقبة المرافق والتأكد من التزامه بكتابة ما يملى عليه وفق الهجاء الذي يسمعه.

- يؤدي الطلاب معاقو اليدين امتحاناتهم في مادتي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية شفويا سواء في

امتحانات النقل والشهادات العامة، على أن يؤدي كلا منهم الامتحان على حدة أمام لجنة من عضوين على الأقل من العاملين المتخصصين في مادتي اللغة الإنجليزية و الفرنسية بالمنطقة، ومن غير مدرسي المعهد الذي يدرس فيه الطالب في نفس زمن امتحان المادة، ونفس أسئلة المادة، ويعطى الطالب بعد الامتحان ورقة الأسئلة التي امتحن فيها شفويا بعد انتهاء نصف الوقت.

- توزع درجات الخط والإملاء الخاصة بالورقة الثانية لمادة اللغة العربية بالنسبة للطالب المعاق،

على باقي أسئلة الورقة الثانية (المطالعة وفنون الكتابة والقصة)