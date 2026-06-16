بداية رائعة لمنتخب مصر في المونديال

بأداء رائع، افتتح منتخب مصر أولى مبارياته في مونديال كأس العالم، تعادل بطعم الفوز للمنتخب أمام بلجيكا بأسمائه المرعبة مثل: جيريمي دوكو ودي بروين ولوكاكو وغيرهم.

والحقيقة نال منتخب مصر إعجاب الجميع، بأدائه الجميل أمام بلجيكا، وكان هو المبادر بالتسجيل بهدف رائع لإمام عاشور.

وأضاع لاعبونا أهدافا بالجملة، وكان بإمكانهم تحقيق فوز كبير في المباراة.

وفاجأ المدير الفني حسام حسن منتخب بلجيكا بأداء هجومي منذ البداية، ولم يلجأ لاعبونا إلى الدفاع كما كان يتوقع البعض.

واستطاع محمد هاني إيقاف خطورة جيريمي دوكو، حتى اضطر المدير الفني لمنتخب بلجيكا، إلى نقله إلى الجهة الأخرى ناحية أحمد فتوح، الذي تمكن هو الآخر من إيقاف خطورته.

كما أن الهدف الذي أحرزته بلجيكا، كان عن طريق محمد هاني بالخطأ في مرماه، وليس عن طريق لاعبي بلجيكا.

وتألق مصطفى شوبير كما اعتاد في الفترة الأخيرة.

ولا يمكن أن نقول إن لاعبا بعينه كان هو نجم الفريق وحده، بل إن الفريق ككل أجاد وجميع اللاعبين كانوا متميزين.

محمد صلاح أهدى إمام عاشور أسيستا رائعا لهدف مصر.

وأعجبني تألق خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وفتوح.

بجانب تحركات مروان عطية ومهند لاشين، اللذان أغلقا وسط الملعب أمام مهاجمي بلجيكا.

كما تألق مصطفى زيكو في ثالث مبارياته الدولية، أما عمر مرموش فلا يزال لديه الكثير ليقدمه في المباريات القادمة بإذن الله.

ولكن بالتأكيد نجم المباراة بلا منازع هو إمام عاشور، ليس لإحرازه هدفه الجميل، وإنما بتحركاته ومراوغاته، وكان بإمكانه إحراز هدف آخر، لولا أنه سدد الكرة بقوة بعيدا عن المرمى، ولو ركنها بباطن القدم لكانت هدفا محققا.

عموما بداية رائعة لمنتخب مصر ومنتخب المغرب الذي تعادل هو الآخر مع البرازيل، وقدم أداء رائعا أمام السليساو.

وكذلك منتخب قطر الذي حقق تعادلا مثيرا أمام سويسرا، في اللحظات الأخيرة.

ونتمنى التوفيق لمنتخب تونس في المباريات القادمة، بعد إخفاقه أمام السويد، وكذلك نتمنى التوفيق لباقي المنتخبات العربية، السعودية والجزائر والعراق.

وأعتقد أن البطولة هذا العام ستشهد مفاجآت كثيرة وغير متوقعة، وصعودا لنجومية الفرق العربية والإفريقية والآسيوية، على غير المعتاد.

وربما تغير البطولة موازين القوى في كرة القدم العالمية.