تآكل الذوق العام تحت ضغط الفوضى

لم يعد التلوث في زمننا مقتصرا على الهواء والمياه والتربة، بل امتد ليغزو الحواس ذاتها، حتى صار الإنسان محاطا بفوضى لا تُرى بقدر ما تُسمع وتُشاهد وتُتداول. تلوث سمعي وبصري ولغوي يتسلل بهدوء، لكنه يترك أثرا عميقا في تشكيل الوعي العام، ويعيد صياغة الذوق والسلوك دون ضجيج إعلان مباشر.

في الشارع الحديث، لم يعد الصوت مجرد وسيلة للتواصل، بل أصبح منافسة صاخبة لا تعرف الهدوء. أبواق السيارات تتداخل مع مكبرات الصوت، وإعلانات لا تتوقف، وضجيج ممتد لا يمنح الأذن فرصة للراحة. هذا التلوث السمعي لا يرهق الحاسة فقط، بل يرهق العقل أيضا، فالعقل الذي يعيش داخل هذا الازدحام الصوتي يفقد تدريجيا قدرته على التركيز، ويصبح أكثر توترا وأقل صبرا، وكأن الفوضى الخارجية تنسحب إلى الداخل فتتحول إلى حالة دائمة.

أما التلوث البصري فهو أكثر خداعا، لأنه يتخفى خلف ما يبدو أنه "حيوية" المشهد. لافتات إعلانية متراكمة بلا انسجام، وألوان صارخة تتصارع بدل أن تتكامل، وشاشات صغيرة لا تهدأ عن بث محتوى سريع ومكثف. العين التي تُجبر على استقبال هذا الزحام دون توقف تفقد حساسيتها للجمال الهادئ، فلا تعود تلتفت إلى التفاصيل البسيطة، ولا تتوقف أمام المشاهد التي تحتاج إلى تأمل. وهكذا يتراجع الذوق العام خطوة بعد أخرى، دون أن يشعر أحد بأن شيئا مهما يُفقد.

لكن الأخطر من كل ذلك هو التلوث اللغوي، لأنه لا يقتحم الحواس فقط، بل يتسلل إلى الفكر ذاته. اللغة التي كانت أداة للمعنى والدقة، أصبحت في كثير من الاستخدامات مجرد ضجيج آخر. كلمات تُقال بلا وزن، وعبارات مستهلكة تتكرر دون وعي، وخطاب عام يميل إلى المبالغة أو التفاهة أو الاختزال المخل. وحين تفقد اللغة دقتها، يفقد التفكير نفسه قدرته على التمايز بين الفكرة العميقة والانطباع السريع.

تراكم الرداءة هنا لا يحدث فجأة، بل يتسلل تدريجيا عبر تفاصيل صغيرة تبدو غير مهمة. إعلان ضعيف يمر بلا انتباه، ومحتوى فارغ يتكرر، وصورة غير متوازنة تُصبح مألوفة، وصوت مرتفع يتحول إلى جزء من الخلفية اليومية. ومع الوقت، تتحول هذه التفاصيل إلى واقع مقبول، بل معيار غير معلن. وهنا تبدأ الخطورة الحقيقية، حين لا يعود الناس يرون أن هناك خللا أصلا.

المجتمع الذي يعيش داخل هذا النوع من التلوث لا يفقد ذوقه فقط، بل يفقد قدرته على التمييز. يصبح الانبهار سريعا، والانتباه قصيرا، والرغبة في العمق أقل حضورا. كل شيء يجب أن يكون أسرع، أبسط، وأكثر إثارة، حتى لو كان على حساب المعنى. وفي هذه الحالة تتحول المعرفة إلى لقطات، والفكرة إلى عنوان، والوعي إلى رد فعل سريع لا أكثر.

أما الذوق العام، فهو أول ما يتأثر وآخر ما يُستعاد. لأنه ليس مجرد تفضيل جمالي، بل نظام حماية داخلي يحفظ الإنسان من الابتذال. وحين يضعف هذا النظام، يصبح القبح مألوفا، بل مقبولا أحيانا، وكأنه جزء طبيعي من المشهد لا يستدعي التساؤل.

ورغم هذا الامتداد المقلق، فإن الصورة ليست مغلقة تماما. فكما يتشكل التلوث بالتكرار، يمكن مقاومته بالتكرار أيضا. صوت هادئ في مكان صاخب، وصورة نظيفة وسط فوضى بصرية، وكلمة دقيقة تُستخدم في سياقها الصحيح، كلها ليست تفاصيل هامشية، بل محاولات لاستعادة التوازن المفقود.

استعادة الوعي لا تحتاج إلى صخب مضاد، بل إلى قدر من الانتباه. أن يتوقف الإنسان قليلا أمام ما يراه ويسمعه ويقرأه، وأن يعيد طرح سؤال بسيط: هل ما يصل إليه يضيف معنى، أم يزيد الضجيج فقط؟

في النهاية، يبقى الخطر الحقيقي ليس في كثرة الضجيج، بل في الاعتياد عليه. لأن أخطر ما يمكن أن يحدث للوعي أن يتعايش مع ما يُضعفه، دون أن يلاحظ أنه يتغير.