تنفيسة| رحلة مع جابر المظلومين وناصر المستضعفين (2 – 2)

أما عن تلاميذ الإمام محمد بن عبد الله الخراشي، فقد كان لهم دور بارز في نشر العلم، ومن أبرزهم: محمد بن عبد الباقي بن يسوف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهر المالكي (ت: 1122هـ)، علي اللقاني، شمس الدين اللقاني، وأخوه داود اللقاني، محمد بن غانم بن سالم بن مهنا النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبراخيتي، أحمد بن أحمد بن عبد الرحمن الغرقاوي الفيومي، إبراهيم بن موسى الفيومي – شيخ الجامع الأزهر (ت: 1137هـ)، أحمد الشرفي، الشيخ عبد الباقي القليني (من شيوخ الأزهر)، الشيخ عيد، والشيخ علي المجدولي. كما حضر درسه من علماء عصره من المذاهب الأربعة، خاصة خلال قراءته بعد ختم مختصر العسقلاني في شرح البخاري.

كان الشيخ محمد بن عبد الله الخراشي واسع العلم ومتعدد الثقافة، وتكشف مؤلفاته أنها لم تقتصر على فرع واحد من العلوم، بل شملت شتى الفروع والتخصصات مثل التفسير، العقيدة، المنطق، الفقه، النحو، وغيرها، مما يدل على اتساع علمه وكثرة مداركه. ومن أبرز مؤلفاته:

1. الأنوار القدسية في الفوائد الخرشية لحل ألفاظ العقيدة السنوسية (العقيدة السنوسية الصغرى).

2. حاشية على شرح شيخ الإسلام على إيساغوجي في المنطق.

3. حاشية على شرحه على المقدمة الأجرومية في النحو.

4. حاشية على شرح قواعد الإعراب لخالد الأزهري في النحو.

5. الدرة السنة على حل ألفاظ الأجرومية، وهو شرحه على المقدمة الأجرومية في النحو.

6. رسالة في البسملة، وهو شرح لهذه الآية الكريمة.

7. رسالة في الخلوات في الفقه.

8. شرح على مختصر خليل وبهامشه حاشية العدوي في الفقه المالكي.

9. الشرح الصغير على مختصر خليل في الفقه المالكي.

10. الفرائد السنية في شرح المقدمة السنوسية أم البراهين في المنطق.

11. منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة في الحديث.

هذه المؤلفات تعكس اتساع علم الشيخ وكثرة مداركه في مختلف فروع العلوم الإسلامية.

ومن العلماء الذين تأثروا بالشيخ محمد بن عبد الله الخراشي وتلقوا عنه العلم أو تأثروا بمنهجه: الشيخ علي النوري، وأحمد الشرفي، والصفاقسي، والشيخ علي بن خليفة المساكني، والشيخ شمس الدين اللقاني، والشيخ أحمد الشبرخيتي، وعبدالسلام بن صالح، ومحمد النفراوي، وأبي عبدالله السلموني، ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني، وأبي سالم العياشي (بإجازة).

أضف إلى ذلك، عزيزي القارئ، يُعد الإمام محمد بن عبد الله الخراشي من العلماء الذين تربوا على المنهج الوسطي الذي يركز على الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي، وهو من المعتقدات والقيم التي تتماشى مع تعاليم الإسلام الحقيقية التي تدعو إلى السلم والتعايش بين الناس. وقد كان لهذا المنهج تأثير كبير على مؤلفاته وأفكاره، ومن أمثلة ذلك مؤلفاته التي تتناول الأخلاق والتربية والتعامل مع الناس بالحكمة والرحمة.

الإمام الخراشي كان من العلماء الكبار في العالم الإسلامي، وقد تميز بالتفاني في العلم والتعليم والتأليف. شغل مناصب علمية عديدة، مثل رئاسة قسم الحديث في جامعة القرويين في مكة، ورئاسة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. كما كان يدرس الحديث والفقه في المسجد النبوي الشريف، وكان يجتمع مع طلابه في المحاضرات العلمية ليشرح لهم كتب الحديث والفقه والتفسير.

ساعدت الشيخ الخراشي عدة أمور جعلته يصل هذه المنزلة العلمية الكبيرة منها:

1- شيوخه ومدرسوه الذين تلقى عنهم وسمع منهم، مثل: الشيخ اللقاني، والأجهوري وغيرهم ممن رسموا لحياته منهجًا سار على خطواته حتى توفاه الله.

2- الكتب والمراجع الكثيرة التي قراها ودرسها، مثل: الكوكب المنير في شرح الجامع الصغيرة، الفرائد السنية في شرح المقدمة السنوسية، الدرر السنية لحل ألفاظ الآجرومية وغيرها.

3- مزاولة التدريس في الأزهر، والمدرسة الأقبغاوية، فقد كان له فيها درس دائم، كان يأتي إليه الطلاب والعلماء؛ للتزود من علمه الغزير ومعارفه التي لا ينضب معينها، ولا ينقطع ماؤها.

4- الزيارات الكثيرة التي كانت تأتيه من كل البلاد الإسلامية شرقًا وغربًا حث كانوا يحدثونه عن ماضي بلادهم وحاضرهم وما فيها من ثقافة وعلوم، وما يأتون به من مصنفات وكتب علمائها وآدابها.

ويروى أنه بعد توليه منصب شيخ الأزهر، كان شديد البأس، لا تأخذه في الحق لومة لائم، ينتصر للمظلومين والمستضعفين والمساكين، ويقف إلى جوارهم حتى يعيد لهم حقوقهم. وكان يشفع للناس لدى الولاة وأصحاب النفوذ لقضاء حوائجهم. وتمتع الشيخ الخراشي بالهيبة وحسن السمعة، يهابه كل من يراه، ولم ترد له شفاعة، وفتح أبوابه لكل مظلوم من عامة الشعب.

فكان له مكانة كبيرة في قلوب الناس لوقوفه بجوار المظلومين حتى يحصلوا على حقوقهم، حتى صارت كلمة "يا خراشي" هي نداء الشعب المصري والدليل القاطع على سر قوة الأزهر، حيث كان المصريون يجدون فيه الملاذ الآمن ليُفك كربهم ويعينهم على قضاء مظلمتهم. فإذا ظلمهم ظالم يقولون: "يا خراشي"، وإذا تجنى عليهم حاكم البلاد، أو اختلف الناس فيما بينهم يقولون: "يا خراشي". وبعد موته، لم يجدوا من يقضي حاجتهم ويستمع لشكواهم، فكانوا يصرخون بأعلى صوتهم: "يا خراشي"، متمنين عودة الشيخ إلى الحياة مرة أخرى.

وهناك قصة أخرى تحكي لنا مدى اهتمامه بعمله وحبه للتعليم، ذات مرة كان يُصحح أوراق امتحان الفتوى ووجد طالب كتب إجابة تخص فتوى في مسألة الميراث، فقرر الشيخ ألا يكتفي بتصحيحها في الورق، بل أصر على استدعاء الطالب ومقابلة وجهًا لوجهة وعندما رآه قال له: "والله يا بني، هذا ميراثٌ يحكم به في دماء وأموال، فلا يسعني إلا أن أريك الخطأ لتتعلمه هنا، خيرٌ من أن تخطئ فيه بعد موتي وتُسأل عنه أمام الله".

وهناك قصة أخرى تجمع الشيخ الخراشي مع الوالي التركي، تكشف لنا دفاعه عن أموال الأوقاف. يحكى ان الوالي اجتمع بعلماء الأزهر الشريف ليأخذ منهم فتوى تعطيه الصلاحية بفرض ضرائب جديدة على الأوقاف. وما حدث أن وقف الخراشي في الاجتماع معلنًا رفضه لقول الوالي، وكان رده قويًا ومدويًا للحاضرين، وقال: "أموال الوقف للفقراء والطلبة، لا سلطان لأحد عليها إلا الله وشرعه". فيا ترى، أتعلمون ما كان موقف الوالي؟ لقد التزم الصمت توقيرًا لكلام الشيخ، ولم يُقْدم على فرض الضرائب، بل طوى الفكرة من رأسه طيًّا، ومضى عنها دون رجعة.

وهناك قصة أخرى تُجسّد لنا كم كان مُحبًا للعلم، وكم كانت الأمانة في عُنقه ثقيلة لا يستهين بها. يُروى أنه في أيامه الأخيرة، حين اشتد عليه المرض، كان يُصرّ على الذهاب إلى الأزهر الشريف محمولًا على الأكتاف، حتى لا يفوته درسٌ أو فتوى، فإذا انتهى أعادوه إلى بيته كما جاؤوا به. وذات مرة سأله أحدهم قائلًا: "يا إمام، لِمَ لا ترتاح حتى تستعيد عافيتك؟" فأجابه في خشوع: "وكيف أستريح، وفي عنقي أمانة العلم، والناس يسألون عن دينهم؟".

وفي الختام، يتبيّن لنا – أصدقائي القرّاء – أن الشيخ محمد بن عبد الله الخراشي قد عاش حياة حافلة بطلب العلم، والتدريس، والتأليف، وظلّ على هذا النهج حتى وافته المنية في القاهرة. وقد اشتهر بين المترجِمين أن وفاته كانت في صبيحة يوم الأحد، السابع والعشرين من شهر ذي الحجة، سنة 1101هـ (1690م)، عن عمرٍ ناهز التسعين عامًا. وهو ما يدلّ على حياة مديدة في ميادين الدرس والتعليم والتحصيل، ويُفسّر اتساع علمه، وعمق اطّلاعه، وغزارة إنتاجه في شتى العلوم.

وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن وفاة الشيخ كانت في سنة 1102هـ، إلا أن هذا الخلاف يسير يسهل ترجيحه؛ إذ إن الرواية الأولى تُثبت أن وفاته وقعت في الأيام الثلاثة الأخيرة من سنة 1101هـ، وهو ما يُفسّر قول من نسبها إلى السنة التالية، بافتراض تجاوز تلك الأيام القليلة. وقد دُفن الشيخ الخراشي إلى جوار والده، في وسط قرافة المجاورين بالقاهرة، حيث لا يزال قبره معروفًا ومشهورًا في تلك المنطقة. وقد خرج الشعب المصري لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة، لم تشهد مصر لها مثيلًا من قبل.

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