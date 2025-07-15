حلا شيحة التي لا يعرفونها

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كثرت الأخبار خلال الفترة الماضية ، عن الفنانة حلا شيحة ، وعودتها لارتداء الحجاب من جديد ، كما نشر البعض حديثا منسوبا إليها ، ذكروا فيه أن حلا قالت ،:" إن فترة زواجها من معز مسعود كانت من أصعب فترت حياتها ، وعملت لها زلزالا نفسيا وسايبة جواها جروح ماتتعالجش ابدا" .

وعلقت قائلة :" أنا الحقيقة مش عارفه أية الكلام ده ومين نشرة علي لساني وماقولتش الكلام ده نهائي".

وأكملت :" ياريت اللي يكتب خبر يتحري الدقة كويس قبل مايكتب اي حاجة ".

ولكنها عادت وتحدثت عن طفولتها وشقيقاتها وقالت :" قبل ما اتحجب أختي الصغيرة اتحجبت فترة وأنا كنت من أوائل الناس اللي عارضوها ، وكنت بأسالها ليه بتلبسي الحجاب ؟! انتي مش محتاجه وربنا مش طالب ده منك "

وأضافت :"كنت بعارض من باب الجهل نتيجة اللي بشوفه وبسمعه حواليا ،وكنت شايفه أن الحجاب نوع من أنواع التشدد".

وتابعت :"في الوقت ده بدأت أتقرب من ربنا وإتكلم معاه بدعاء صادق ".

وكنت بقول :"يارب لو الحجاب فرض حببني فيه و وريني أنه فرض ،وده خلاني اقرأ القرأن الكريم خاصة السور اللي بها إشارات الحجاب زي سورة النور".

واضحت :"أن هذه المرحلة كانت فارقة في حياتها ،إذ بدأ يتغير فهمها تدريجيا لطبيعة الحجاب ليس كرمز فقط بل جزء من عبادة".

وأضافت :"لما لبست الحجاب ماكنتش عارفه أكمل، لأن برضه حصلت لخبطة ،و الجواز والطلاق اللي كنت فاكرة هيكون عون ليا علي حياة أفضل "

وتابعت:" أي ست من حقها تتجوز وتطلب تشوف المناسب لها ولحياتها لو ده هيساعدها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى ودي أجمل حاجة أصلا واللي ربنا أمرنا بيه"

وأضافت:"أنها لقت الامور بالنسبة لها مش متظبطه لأنها شخص حساس جدا ".

أوضحت :" كنت أسمع كلام كتير أن الواحدة لماتطلق وعندها أولاد مابتبقاش عايزة الطلاق وتكون عندها ردة فعل كارثية، وأنا حاسة أن في حاجة اتغيرت جوايا من كتر الألم النفسي اللي كنت فيه".

والحقيقة فمن نسبوا تصريحات مكذوبة لحلا عن طليقها معز مسعود والتي نفتها بنفسها ، لا يعرفون حلا جيدا ولا يعرفون أنها لا تتحدث عنه بتلك الطريقة.

لكن حلا بطبيعتها شخصية حساسة جدا وعاطفية وتتأثر بالظروف المحيطة بها أشد التأثير .

وهذا ما يجعل البعض يراها شخصية مزاجية تغير من أفكارها سريعا .

وحصروا التغييرات في حياتها في قضية الحجاب فقط .

وأنها ارتدت الحجاب وخلعته قبل أن تشارك في فيلم" غاوي حب " مع محمد فؤاد، ثم ارتدته وشاركت في فيلم "كامل الأوصاف"، ثم عادت وخلعته في مسلسل" خيانة عهد "مع يسرا .

قبل أن ترتديه وتتزوج من معز مسعود لكن من يعرف حلا يعرف انها مرت بظروف كثيرة في حياتها أثرت فيها .

فهي عقدت قرانها على هاني عادل ثم وقع الطلاق

وبعد ذلك تزوجت من يوسف هاريسون ،والد أبنائها وسافرت إلى كندا ثم طلقت منه .

وعادت لتتزوج معز مسعود قبل أن يقع الطلاق .

وبطبيعة شخصية حلا شديدة الحساسية فإنها تتأثر بكل الظروف المحيطة بها وأن الأمور بالنسبة لها لم تقتصر علي مسألة تركها للفن وارتداء الحجاب ثم العودة إليه .

و قد عرفت حلا أثناء تصوير فيلم" عريس من جهة أمنية" مع عادل إمام وشريف منير ولبلبة

ووجدت مدى بساطتها وإنسانيتها وأنها سريعة التأثر بأي شئ إنساني وتراجع أفكارها كثيرا .

ورغم اختيارها للعودة إلى كندا لتعيش مع أولادها إلا أنني على يقين أنها ستعود مرة أخري إلى مصر لأنها لن تستطيع أن تبتعد كثيرا عنها وستظل دائما هي الشخصية التي لا يمكن أن يتوقع ردة فعلها أحد.