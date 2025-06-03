زيزو عيدية بيبو لجمهور الأهلي

- إختر إسم الكاتب
- محمد مكاوي
- علاء الغطريفي
- كريم رمزي
- بسمة السباعي
- مجدي الجلاد
- د. جمال عبد الجواد
- محمد جاد
- د. هشام عطية عبد المقصود
- ميلاد زكريا
- فريد إدوار
- د. أحمد عبدالعال عمر
- د. إيمان رجب
- أمينة خيري
- أحمد الشمسي
- د. عبد الهادى محمد عبد الهادى
- أشرف جهاد
- ياسر الزيات
- كريم سعيد
- محمد مهدي حسين
- محمد جمعة
- أحمد جبريل
- د. عبد المنعم المشاط
- عبد الرحمن شلبي
- د. سعيد اللاوندى
- بهاء حجازي
- د. ياسر ثابت
- د. عمار علي حسن
- عصام بدوى
- عادل نعمان
- علاء المطيري
- د. عبد الخالق فاروق
- خيري حسن
- مجدي الحفناوي
- د. براءة جاسم
- عصام فاروق
- د. غادة موسى
- أحمد عبدالرؤوف
- د. أمل الجمل
- خليل العوامي
- د. إبراهيم مجدي
- عبدالله حسن
- محمد الصباغ
- د. معتز بالله عبد الفتاح
- محمد كمال
- حسام زايد
- محمود الورداني
- أحمد الجزار
- د. سامر يوسف
- محمد سمير فريد
- لميس الحديدي
- حسين عبد القادر
- د.محمد فتحي
- ريهام فؤاد الحداد
- د. طارق عباس
- جمال طه
- د.سامي عبد العزيز
- إيناس عثمان
- د. صباح الحكيم
- أحمد الشيخ *
- محمد حنفي نصر
- أحمد الشيخ
- ضياء مصطفى
- عبدالله حسن
- د. محمد عبد الباسط عيد
- بشير حسن
- سارة فوزي
- عمرو المنير
- سامية عايش
- د. إياد حرفوش
- أسامة عبد الفتاح
- نبيل عمر
- مديحة عاشور
- محمد مصطفى
- د. هاني نسيره
- تامر المهدي
- إبراهيم علي
- أسامة عبد الفتاح
- محمود رضوان
- أحمد سعيد
- محمد لطفي
جميع الآراء المنشورة تعبر فقط عن رأى كاتبها، وليست بالضرورة تعبر عن رأى الموقع
مع اقتراب منافسات كأس العالم للأندية، يتبادر لذهن الكثيرين سؤال هام وهو متى يعلن الأهلي عن صفقة أحمد مصطفى زيزو؟ وهل يكون زيزو هو عيدية كابتن محمود الخطيب للأهلي؟
ويتم الإعلان عن الصفقة، في الساعات الأولى لصباح عيد الأضحى المبارك، وأثناء سفره للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية مع الأهلي، ومواجهة ميسي ورفاقه في فريق 'انتر ميامي" وكذلك فريقي "بالميراس" البرازيلي، و"بورتو" البرتغالي .
الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا للأحداث بسرعة كبيرة، حيث حاول الزمالك من جانبه إعاقة مشاركة زيزو مع الأهلي بتقديمه شكوى لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط ضد زيزو للمطالبة بإيقافه لتغيبه عن حضور التدريبات، رغم عودته لتدريبات الفريق منذ فترة وتحويله للتحقيق في نادي الزمالك، وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليه .
هذا بجانب بيان نادي الزمالك الذي ذكر أن عقد زيزو مع النادي ينتهي في ٣٠ يونيو القادم على أساس أن آخر قسط من مستحقات زيزو، سيتم دفعه في ذلك التاريخ .
وهو مارد عليه البعض بأن عقد زيزو ينتهي بنهاية الموسم أي بعد مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز، ولا علاقة له بالمستحقات المادية .
كما ترددت أنباء أن الزمالك ينوي وضع زيزو في قائمة مباراة نهائي الكأس، حتى يؤخر ميعاد سفره إلى أمريكا.
ويبدو أن لسان حال الزمالك يقول لزيزو: هاخلي "أمركا" صعب في السفر لأمريكا!
لكن الأمور تشير إلى أن زيزو سيسافر مع الأهلي عقب مباراة نهائي الكأس، حتى يلحق بالمباراة الودية بين الأهلي و"باتشوكا" المكسيكي .
ورغم المواجهة الصعبة للزمالك مع بيراميدز في نهائي الكأس. بعد فوز الأخير بكأس الأميرة السمراء، أو بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي أتخيل أن الجمهور سيتذكر فيها مقولة الفنان الراحل توفيق الدقن "خلاص كلوكوا بقيتوا فتوات أمال مين اللي هينضرب!
إلا أن الزمالك لم يترك موضوع زيزو ولازال غاضبا منه .
و بصفة عامة فإن زيزو بلا شك سيمثل إضافة كبيرة للأهلي في مونديال الأندية .
ويبدو أن الست "أم نيازي" ها تصحي نيازي لكي يشاهد زيزو وهو يلعب فجرا في أمريكا .