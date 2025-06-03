زيزو عيدية بيبو لجمهور الأهلي

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مع اقتراب منافسات كأس العالم للأندية، يتبادر لذهن الكثيرين سؤال هام وهو متى يعلن الأهلي عن صفقة أحمد مصطفى زيزو؟ وهل يكون زيزو هو عيدية كابتن محمود الخطيب للأهلي؟

ويتم الإعلان عن الصفقة، في الساعات الأولى لصباح عيد الأضحى المبارك، وأثناء سفره للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مباريات كأس العالم للأندية مع الأهلي، ومواجهة ميسي ورفاقه في فريق 'انتر ميامي" وكذلك فريقي "بالميراس" البرازيلي، و"بورتو" البرتغالي .

الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا للأحداث بسرعة كبيرة، حيث حاول الزمالك من جانبه إعاقة مشاركة زيزو مع الأهلي بتقديمه شكوى لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط ضد زيزو للمطالبة بإيقافه لتغيبه عن حضور التدريبات، رغم عودته لتدريبات الفريق منذ فترة وتحويله للتحقيق في نادي الزمالك، وتوقيع غرامات مالية كبيرة عليه .

هذا بجانب بيان نادي الزمالك الذي ذكر أن عقد زيزو مع النادي ينتهي في ٣٠ يونيو القادم على أساس أن آخر قسط من مستحقات زيزو، سيتم دفعه في ذلك التاريخ .

وهو مارد عليه البعض بأن عقد زيزو ينتهي بنهاية الموسم أي بعد مباراة نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز، ولا علاقة له بالمستحقات المادية .

كما ترددت أنباء أن الزمالك ينوي وضع زيزو في قائمة مباراة نهائي الكأس، حتى يؤخر ميعاد سفره إلى أمريكا.

ويبدو أن لسان حال الزمالك يقول لزيزو: هاخلي "أمركا" صعب في السفر لأمريكا!

لكن الأمور تشير إلى أن زيزو سيسافر مع الأهلي عقب مباراة نهائي الكأس، حتى يلحق بالمباراة الودية بين الأهلي و"باتشوكا" المكسيكي .

ورغم المواجهة الصعبة للزمالك مع بيراميدز في نهائي الكأس. بعد فوز الأخير بكأس الأميرة السمراء، أو بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، والتي أتخيل أن الجمهور سيتذكر فيها مقولة الفنان الراحل توفيق الدقن "خلاص كلوكوا بقيتوا فتوات أمال مين اللي هينضرب!

إلا أن الزمالك لم يترك موضوع زيزو ولازال غاضبا منه .

و بصفة عامة فإن زيزو بلا شك سيمثل إضافة كبيرة للأهلي في مونديال الأندية .

ويبدو أن الست "أم نيازي" ها تصحي نيازي لكي يشاهد زيزو وهو يلعب فجرا في أمريكا .