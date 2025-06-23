كتبت في هذه المساحة الأسبوع الماضي أن نتنياهو لن يتراجع عن تركيع إيران ونزع سلاحها النووي، فإن لم يتحقق له ذلك خلال الجولة الجارية الآن بعد جر الولايات المتحدة لضرب المنشآت النووية الإيرانية، فسيكون هناك جولات أخرى، وإن هذا التركيع هو مرحلة من تحول استراتيجي إسرائيلي من الوجود إلى السيطرة على مآلات المنطقة.

ورغم أن الأهداف الاستراتيجية لا توضع للتحقق الفوري، أو حتى على المدى القصير، لا سيما تلك المرتبطة بتحول دراماتيكي في نفوذ وتموضعات دول إقليم كامل مثل الشرق الأوسط بكل ما فيه من تأثيرات دولية، فإن مستوى التطرف العام الذي يتلبس المجتمع الإسرائيلي على مستوى القيادات السياسية والأمنية وطبقات المجتمع تدفع للتعجيل بالسير في هذا الاتجاه.

فمن الحقائق التي لا يمكن إغفالها أن تغير النظرة لحجم ودور الدولة الإسرائيلية المستقبلي، وأحقيتها في التعملق، لم تعد قاصرة على حكومة نتنياهو أو حتى الطبقة السياسية فقط، بل باتت متغلغلة في المجتمع الإسرائيلي بصورة كبيرة.

كما لا يمكن أيضا إغفال أن معظم الإسرائيليين الآن، تقريبا، ولدوا وعاشوا في أرض فلسطين المحتلة، يعتبرونها وطنهم الوحيد، وقد تربوا وتعلموا أنه الوطن الذي انتزعه المؤسسون، وأن دورهم العمل على تعظيم نفوذه ولو بالتوسع على حساب دول أخرى. حتى أن لسان حالهم يقول " ألم يتحقق حلم بناء الدولة ؟ فلم لا نستكمله بالتوسع والنفوذ والهيمنة وصولا إلى إسرائيل الكبرى؟"

استراتيجية إسرائيل يتوجب على دول المنطقة جميعها، ودول جوار إسرائيل بصورة خاصة، استيعابها والتعامل معها باستراتيجية مضادة واضحة ومحددة، ترتكز على محددات لا يمكن النجاح بدونها:

أولها: التيقن بأن الارتكان إلى السلام وحسن الجوار غير مجد مع دولة عدوانية تعتبر السلام خطوة في طريق التوسع.

ثانيا: إعادة تعريف حدود الأمن القومي لكل دولة عربية، والأمن القومي العربي عامة لتعزيز صونه وحمايته على المدى البعيد، انطلاقا من أن أي تمدد للنفوذ الإسرائيلي هو بالضرورة خصما من نفوذ هذه الدول فرادى ومجتمعين. نريد إعادة تعريف من نحن ومن هم.

ثالثا : نجاح استراتيجيتنا مرتبط بامتلاك القوة الشاملة بكافة عناصرها، البشرية، العسكرية، الاقتصادية، السياسية، الدبلوماسية، الداخلية، والقوة الناعمة. ولن يتحقق كل ذلك إلا بالعلم الحديث، البحث العلمي، حرية الإبداع، والحريات العامة.

وأخيرا أذكر نفسي وأذكركم بقول أبي تمام " السَيفُ أَصدَقُ أَنباءً مِنَ الكُتُبِ .. في حَدِّهِ الحَدُّ بَينَ الجِدِّ وَاللَعِبِ"