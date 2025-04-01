محمد رمضان وياسمين صبري وعتاب الأحباب

لم أندهش من مبادرة محمد رمضان، بالاعتذار لياسمين صبري، على صفحته على "الانستجرام"، وذلك بعد أن سبب حرجا بالغا لياسمين، أثناء حضورهما سحور إحدى شركات الإنتاج، وبحضور المنتج محمد السعدي، عندما قدمت له ياسمين التهنئة على برنامجه "مدفع رمضان " الذي قدمه خلال شهر رمضان، وقالت له ياسمين : "مبروك.. يا ابني ".

وهي متوقعة منه أن يشكرها، ويقدم لها هو الآخر التهنئة ولو علي سبيل المجاملة على مسلسلها" الأميرة " الذي عرض خلال شهر رمضان على قناة "أبوظبي" في النصف الأول من الشهر .ثم على قناة "on" في النصف الثاني .

لكن رد رمضان جاء مفاجئا وصادما، حيث قال لها: "ابنك ..انتي مجنونة "!. هنا شعرت ياسمين بحرج بالغ إزاء الرد الصادم، ولم تكتف بالابتعاد عن رمضان، وإنما غادرت المكان كله ورفضت التعليق على الموقف، وأسرعت بعيدا عن ملاحقة الصحفيين لها حتي لا تتورط في أي تعليق .

وبعدها مباشرة ألغت متابعتها لرمضان على "الإنستجرام"، وبدوره ألغى رمضان هو الآخر متابعته لها .

وهنا يكون التساؤل: ما الذي دفع رمضان إلى هذا الموقف الصادم؟.. هل كان مشحونا من ياسمين بسبب بعض الأشخاص الذين سعوا إلى الوقيعة بينهما كما قالت ياسمين نفسها في تعليقها على ما حدث بعد ذلك، عندما قالت: "واضح إن في ناس شاحنة محمد رمضان مني، وشكله متضايق، وكلمة ابني دي لازمة عندي، ومش قصدي أقلل منه خالص، ولحد دلوقت مش عايزة أطلع وأعلق، وأعمل تريند زيه ولكن ربنا يهديه يارب"؟!

أم أن رمضان أعتقد أن ياسمين تتعمد التقليل منه ومن نجاحه بكلمة يا ابني؟! رغم أنه كان واضحا من طريقة حديث ياسمين أنه حديث عفوي وأن كلمة يا ابني، كما قالت هي "لازمة" عندها في الكلام، وأنها كانت تقصد تهنئته بنية سليمة .أم أن رمضان أراد عمل "شو " لكي يتصدر الترند ؟!

عموما أيا كانت نية رمضان، فإن ذكاءه خانه هذه المرة. ولعله أيقن ذلك جيدا وعلم أنه خرج من الموقف خاسرا .وأن الجميع تعاطف مع ياسمين، خاصة أنه معروف عنها أنها تتعامل بشياكة ورقي مع الجميع .

كما أنه ليس من اللياقة إحراج سيدة وليس فنانة زميلة، جاءت لتقدم له التهنئة على نجاح برنامجه .لذلك بادر رمضان بالاعتذار لها على صفحته على الإنستجرام، وقال: "كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب)، وكل سنة وأنتي طيبة، وناجحة في حياتك وعملك ".

ولاشك أن الاعتراف بالخطأ جميل، والاعتذار أجمل .ولاشك أيضا أن رمضان يتمتع بذكاء فني كبير مكنه من الوصول إلي تلك النجومية الكبيرة في زمن قياسي،

حتى أنه استطاع أن ينافس زملاءه أبطال مسلسلات رمضان هذا العام، رغم أنه لم يقدم أي مسلسل .بل اكتفي بتقديم برنامج تليفزيوني، لكنه تواجد بقوة على الساحة خلال الشهر الكريم.لكن هذا لا يمنع أن رمضان أحيانا تأخذه الجلالة ويقوم بتصرفات تأتي بنتائج عكسية .وتنتقص منه ولا تزيده .

وتجعل البعض ينظر إليه على أنه يتعامل بتعالي ونظرة فوقية. خاصة عندما يكثر من الحديث عن أنه "نمبر وان". لكن الجميل في رمضان أنه يتدارك أخطاءه سريعا ويبادر بالاعتذار .

وإذا لم يكن هناك "عتاب بين الأحباب"، فإنه يجب أن يكون هناك تقدير واحترام ولياقة وشياكة بين الأحباب، وعليه أن يعلم أن من يريد أن يكون "نمبر وان" في قلوب الناس" يجب أن يكون" نمبر مائة" في الحديث عن نفسه.