ياسمين صبري الأميرة التي نسيها الجميع !

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وسط المنافسة الشرسة، بين مسلسلات، رمضان هذا العام، "العتاولة"، و"فهد البطل"، و"سيد الناس"، و"المداح"، و"أشغال شاقة"، و"ولاد الشمس"، وغيرها من المسلسلات التي نافست بقوة خلال هذا العام.

نجد أن الجميع نسي أن هناك مسلسلا عرض لياسمين صبري هذا العام، هو مسلسل "الأميرة".

وربما يعود ذلك إلي أن المسلسل عرض علي قناة غير مصرية، في النصف الأول من الشهر، وهي قناة "أبوظبي"، ولكنني أري أنه سيدخل دائرة الاهتمام بعدما بدأ عرضه حاليا في النصف الثاني من رمضان على قناة "on".

حيث أن الشركة المنتجة للمسلسل لم تهتم بعمل حملة دعائية له، ولا حتى ياسمين صبري نفسها اهتمت بالدعاية للمسلسل، وكأنه يعرض في صمت، رغم اهتمامها الشديد، بصورها وإعلاناتها التليفزيونية.

لذلك نسيه الجميع ولم يعلق عليه أحد من النقاد سواء سلبا أو إيجابا!

فهل اكتفوا بأن اسم المسلسل "الأميرة" سيجعلها تتربع على عرش المسلسلات باعتبارها أميرة و"كده" ..!

أم أن اسم ياسمين صبري هو "برند" الإعلانات ما سيجعلها "برند" في المسلسلات!

وبالنظر لقصة المسلسل نجدها مأخوذة عن قصة حقيقية وهو سيناريو وحوار محمد سيد بشير وإخراج شيري عادل. وتدور أحداثه في ١٥ حلقة. ويشارك ياسمين في بطولته نيكولا معوض، ومها نصار، ووفاء عامر، التي تألقت كعادتها في مسلسلات رمضان.

يناقش المسلسل قضايا المرأة، والتسرع في اتخاذ قرار الزواج، بسبب الوضع المادي للزوج، من خلال حكاية "زينب" التي تؤدي شخصيتها، "ياسمين صبري"، والتي تتزوج" أسامة" (نيكولا معوض)، وهو محامي ثري جدا، بعد موافقة أهلها عليه لوضعه المادي العالي ومثاليته الكاذبة، التي أظهرها لهم رغم أنها لم تكن تتحمل مجرد سماع اسمه، ولم يكن بينهما أي نظرات أو ابتسامات أو همسات، بل كانت هناك "تكشيرات" ومشاجرات و"شكاواى" دائمة منه، ومن مطاردته لها وتطفله عليها، حتى وصل الأمر إلى أنها طردته من منزلها، شر طرده عندما ذهب ليخطبها من أهلها، بل وحاولت صفعه علي وجهه. وكانت تشعر بانقباض نحوه، وتسأله: "أنا مش عارفة قرار زواجي منك صح ولا غلط"؟!

وكأنها كانت تعرف مسبقا المصير الموجع المؤلم الذي ينتظرها من وراء هذا الزواج!

ورغم ذلك، أصر على الزواج منها، بل وتوجه للشاب الذي كان يريد أن يخطبها، وهدده وتسبب في فصله من عمله!

والغريب أنه أحضر معه "دبل" الزواج، وهو ذاهب لكي يطلب يدها من والدها. وكأنه كان واثقا من موافقتهم عليه!

ولم يكتف بذلك، بل قدم العديد من الإغراءات لأهلها، حتى صديقاتها، ومارسن ضغوطا عليها لتوافق على الزواج منه .

حتى تم الزواج بعد أن وعدها وعودا كاذبة بتحقيق كل أحلامها.

لتكتشف بعد ذلك أنها وقعت في فخ كبير، وأن هناك شخصية مختلفة تماما لزوجها الذي يحول حياتها إلى جحيم.

ولا تقف الأمور عند ذلك، بل يطلقها دون علمها، ويتزوج بأخرى.

كما يتسبب في القبض علي شقيقها، وإصابة والدها بجلطة في المخ والذي يؤدي شخصيته الفنان "عزت زين" الذي سبق وقدم شخصية والدها العام الماضي أيضا، ولكن من خلال مسلسل "رحيل".

والمتابع لأحداث المسلسل يجد أن ياسمين رغم أن أداءها أفضل من أعمال أخري كثيرة إلا أنها مازالت ،تعطي أولوياتها للإعلانات والماركات وصور السوشيال ميديا أكثر من التمثيل. حتى أن مشهد حملها كان مضحكا وكأنها حامل في مخدة!

وبالنظر للدور نجد أن به مساحة جيدة للتمثيل بما يحمله من أبعاد إنسانية لمعاناة زوجة مع زوج "سيء"، خدعت فيه. رغم أنها شخصية، طموحة وقوية، وكانت لديها أحلام كبيرة، مثل الماجيستير والدكتوراه. لكنها تعرضت لضغوط كبيرة، من أهلها للموافقة عليه.

والحقيقة أن ياسمين تمتلك جمالا و كاريزما تفتح لها الطريق لأدوار البطولة على الشاشة، لكنها بحاجة لأن تعطي تركيزها للتمثيل أكثر من الأشياء الأخرى. لأنها فنانة وليست موديل إعلانات.

عموما فكرة المسلسل جيدة، وتستحق إلقاء الضوء عليها، فالمال ليس كل شيء في الحياة، ولا يجب أن يكون.

كما أن اختيار الزوج بناء علي وضعه المادي فقط هو خطأ كبير. لأن السيد "أخلاق" والسيدة "مشاعر" والأستاذ "توافق" يجب أن يكونوا حاضرين مع العريس والعروسة أيضا.

وأتمنى أن تسلط إعادة عرض المسلسل على قناة "on" الأضواء عليه، ولا تصبح ياسمين صبري الأميرة المنسية في مسلسلات رمضان .