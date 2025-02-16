المادية والعنف (٢)

كما سبقت الإشارة توجد ثمة علاقة بين المادية والعنف. ولا يمكن فهم هذا الارتباط بشكل صحيح إلا من خلال بحث علاقة الفردانية بالعنف. ويمكن القول إن العلاقة بين الفردانية (أو الفردية) والعنف علاقة معقدة ومتشابكة حيث لا تسير في اتجاه واحد. فلا يوجد مصطلح عانى من سوء التفسير والتأويل منذ القرن التاسع عشر مثل مصطلح الفردانية. فقد شاع الاعتقاد بأن الفردانية تعني الفرد المنعزل عن المجتمع والمنكفئ على نفسه. وهو اعتقاد خاطئ. فالفردانية ترتبط بوجود الفرد في المجتمع. ومن ثم يعتبر المجتمع مسئولاً عن زيادة أو انحسار الفردانية.

وتلعب التربية والتنشئة الاجتماعية دوراً في تشكيل شخصية الفرد وتحديد ميله نحو العنف أو اللاعنف. فكثيراً من نرى سلوكاً لأطفال أو لشباب يعكس فردانية مفرطة مثل التنمر الذي يقود لا محالة نحو العنف، أو الميل إلى تسوية الخلافات وحل المشكلات باللجوء إلى العنف اللفظي والجسدي.

كما تؤثر الثقافة والقيم السائدة في المجتمع على العلاقة بين الفردانية والعنف. فقد تؤدي – على سبيل المثال- انتشار ثقافة الاستحواذ والاحتكار والتنافس الشديد وحب المال وتقييم الأفراد على أساس ما يملكون من أموال وممتلكات إلى انتشار ظواهر السرقة والغش والخداع والإقصاء...إلخ. كما تلعب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة من احتمالية العنف. وقد عاصرنا وشاهدنا تأثير الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسرة المصرية وتأثير ذلك على زيادة العنف ضد المرأة أو حتى التخلص من حياة الأسرة بأكملها.

كما قد تنعكس الفردانية المفرطة على تهميش الهوية الجمعية وفقدان الانتماء الجماعي مما يولد شعوراً بالاغتراب، وهو ما قد يؤدى إلى لجوء الفرد إلى العنف للتعبير عن ذاته. كما قد تؤدى الفردانية المفرطة إلى زيادة حدة التنافس من خلال خلق بيئة تنافسية شديدة يسعى كل فرد فيها إلى تحقيق مصالحه على حساب الآخرين مما يؤدي إلى الصراع الذي قد يتطور إلى عنف مادي أو معنوي.

ورغم كل سلبيات الفردانية السابقة، فإن الفردانية أمر حتمي لا يمكن تجاهله، ولها جوانبها الإيجابية مثل تعزيز الحرية والاستقلالية في المجتمع من خلال تشجيع حرية التفكير النقدي ومناقشة الأفكار والمعتقدات السلبية كالتطرف والتعصب التي قد تهدد استقرار المجتمع وانزلاقه نحو العنف. بالإضافة إلى أن الفردانية تمكن الفرد من التعبير عن رأيه بحرية وبدون خوف أو تهديد.

وعليه، يقع على عاتق المجتمع إحداث التوازن بين الفردانية وحق الفرد في الحرية والاستقلالية وبين حق المجتمع في الاستقرار والتماسك وفي ترسيخ هوية جمعية.