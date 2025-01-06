فيروس HMPV.. الكمامة لا تزال في جيبي!!

أيمن صبري

في مطلع عام 2020، سمع سكان العالم عن انتشار فيروس غامض في عدد من مدن ومقاطعات الصين، ورويدًا بدأ هذا الفيروس في التسلل إلى خارج أسوار الصين عبر المسافرين جوًا وبرًا وبحرًا.

وما هي إلا أسابيع قليلة إلا وتحول هذا الفيروس إلى وباء ثم انقلب إلى الجائحة العالمية الأكثر فتكًا في القرن الحادي والعشرين؛ أهلًا بكم في "زمن الكورونا".

بعد مرور ثلاثة أشهر من عام 2020 تحول العالم إلى مستشفى كبير، وأغلقت الدول أبوابها وباتت كمامات الأنف أهم وأندر من الذهب والفضة، فهي التي تحفظ حياتك وتعطي بعض الطمأنينة لمن يتعامل معك.

الكورونا واسمه "الحركي العلمي" COVID-19 أصاب في إقليم شرق المتوسط وحده في الفترة من فبراير 2020 وحتى فبراير 2024 بحسب منظمة الصحة العالمية 23 مليونًا و413.206 وتسبب في وفاة 351.918 مريض.

حالة الهلع التي أصابت سكان الأرض في 2020 تسببت في إعادة الاقتصاد العالمي سنوات ضوئية للوراء، فالمصانع أغلقت وبعضها تحول لإنتاج المستلزمات الطبية، والمتاجر لم تجد ما تبيعه أو من يشتري، فالجميع قابع في المنازل خوفًا من غول الكورونا.

تمر الأيام والشهور ثقيلة على البشرية في انتظار اللحظة التي تعلن فيها أول شركة أدوية عن نجاحها في إنتاج لقاح لفيروس كورونا، وهو ما قد كان ليتحصن في منتصف 2021 نحو ملياري إنسان حول العالم باللقاحات الجديدة، واستحالت الكورونا اليوم إلى ما يشبه الإنفلونزا.

كل ما سبق يعرفه القاصي والداني، فلماذا إعادة الحكاية.. الحقيقة أن الحكاية بعيون "الملسوع من شوربة الكورونا" يبدو أنها تعيد نفسها، فمنذ أيام قليلة أعلنت الصين عن انتشار فيروس يدعى HMPV يصيب الجهاز التنفسي.

وأوضحت السلطات الصينية أن هذا الفيروس تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 وأنه من الفيروسات سريعة الانتشار كونه ينتقل عبر الهواء بواسطة رذاذ المرضى. والأكثر عرضة للإصابة به هم الأطفال دون الـ14 وكبار السن والذين يعانون من ضعف مناعي.

الشاهد في هذا، أن الصين رغم أنها آخذة في طمأنة المجتمع الدولي بالحديث عن عدم تفشي الفيروس، إلا أن الواقع يشير إلى بدء اكتظاظ المستشفيات بالمصابين وبخاصة في المقاطعات الشمالية للدولة. وهي تقريبًا المشاهد ذاتها التي سمعنا عنها ورأيناها إبان جائحة كورونا.

اليوم.. تم الإعلان عن تمدد الفيروس الرئوي البشري HMPV الجديد خارج حدود الصين، لينتقل إلى "الهند" الدولة الأكثر كثافة وتكدسًا في العالم، إذ أعلنت السلطات هناك عن اكتشاف أول حالتين مصابتين بالفيروس الصيني، ذلك بعد أيام من إعلان هونج كونج عن اكتشاف عدد من الحالات المصابة.

وحتى الآن لم تصنف منظمة الصحة العالمية هذا الوضع على أنه حالة طوارئ صحية عالمية، لكن السلطات الصحية الصينية شكلت لجان لتتبع الالتهاب الرئوي ذي الأصل غير المعروف.

فيروس HMPV مثله كمثل الفيروسات التي تهاجم الجهاز التنفسي فأعراضه تشمل الحمى وضيق التنفس واحتقان الأنف والإرهاق العام، وتتراوح فترة حضانته داخل جسد المصاب من 3 إلى 6 أيام.

وتقول السلطات الصحية إنه في ظل عدم وجود أدوية مكافحة لهذا الفيروس أو لقاحات، فإن العلاج في المقام الأول يكمن في إدارة الأعراض.

يبقى السؤال.. هل نحن مقبلون على كارثة صحية جديدة؟ أم هي محض فيروسات شتوية؟