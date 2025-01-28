حسام حسن المحظوظ

لا يختلف اثنان في مصر الآن، أن الكابتن حسام حسن عميد لاعبي العالم والهداف التاريخي لمصر، هو أكثر مدير فني محظوظ مر على منتخب مصر الأول لكرة القدم.

العميد حسن الذي نجح بالأرقام في إثبات نفسه كقائد لمنتخب مصر منذ توليه المسؤولية الفنية قبل نحو عام، يمتلك حاليًا أفضل لاعبين بالعالم، وهو ما لم يحظى به أي مدرب سابق لمصر.

فحتى خلال الفترة الذهبية للمنتخب المصري تحت قيادة الكابتن الكبير حسن شحاتة والتي استمرت من عام 2006 حتى 2010، لم يكن المنتخب يضم لاعبين محترفين في أندية الصفوة الأوروبية.

لكن اليوم، أصبح لدى منتخب الفراعنة جناحين من الذهب، الأول هو نجم شباك ليفربول، والثاني في طريقه إلى أن يصبح ساحر مانشستر سيتي الجديد.

وبعد أن كان منتخب مصر طوال السنوات الماضية يعرف جدلًا بمنتخب محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي، يبدو أن السنوات المقبلة ستكون كذلك منتخب عمر مرموش جناح السيتي.

وأن يكون لدى أي مدرب اثنين من أفضل لاعبي الدوري الانجليزي، فهو بالطبع مدرب محظوظ، وتنتظر منه الجماهير المصرية الذهاب بعيدًا في كل البطولات التي سيخوضها في المستقبل القريب.

وقبل أن نقولها قالها حسام.. فقد أكد العميد أن الكرة المصرية محظوظة بتواجد أسطورة كبيرة يتذكرها العالم مثل محمد صلاح، بالإضافة إلى عمر مرموش.

حظ حسام حسن لا يقتصر على وجود صلاح ومرموش، فقائمة المنتخب بها العديد من اللاعبين الذين سيكون لهم دور بالتأكيد، لا سيما مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، ومحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي.

ومن اللاعبين الكبار الذين يعول عليهم العميد أيضًا، محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري، وأحمد زيزو لاعب الزمالك، ومروان عطية لاعب الأهلي، وسام مرسي لاعب إيبسويتش تاون الانجليزي، وغيرهم.

وتستعد مصر خلال عام 2025 لخوض العديد من الاختبارات الحقيقية، لعل أبرزها تصفيات كأس العالم التي ستكون في الفترة من 13 مارس وحتى 17 أكتوبر القادم، ذلك قبل أن ندخل في المعترك الأفريقي الذي سيقام في المغرب خلال شهر ديسمبر.

بالنهاية.. أتمنى كل التوفيق للكابتن حسام حسن وكل لاعبي المنتخب.. وننتظر منكم الكثير خلال الفترة القادمة.