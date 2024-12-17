«حدود الله» التونسي بالمسابقة الوطنية لأيام قرطاج السينمائية الــ٣٥

القانون التونسي متقدم جدا، لكن قضية مُعز هنا لا تتعلق فقط بالقانون، إنها النظرة الاجتماعية. هذه حالة شعورية نخرج بها بعد مشاهدة الفيلم وبطله.

لماذا معز الشريطي تحديدا؟ لأنه طفل من الأطفال مجهولي النسب، ظل على مدار سنوات يعيش رحلة البحث عن أمه البيولوجية، ورغم أنه يعيش جو العائلة بدعم من مؤسسة «دارنا» التي تتيح الفرصة لمثل هؤلاء الأطفال أن يندمجوا مع أسر طبيعية، تتكون من أم وأطفالها الثلاثة، فتخلق عائلة تتمتع بجمع الشمل والدفء الأسري والروحي إذ تستضيف مُعز، لكنه لازال مصرا على العثور على أمه البيولوجية؟ لماذا؟

تلك التفاصيل شديدة الإنسانية نتعرف عليها داخل فيلم «حدود الله» الذي شاهدته ليلة أمس، ضمن مسابقة تٌعد من الأقسام الجديدة الذي يقدمها مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في نسخته الخامسة والثلاثين المسابقة الوطنية والتي تنقسم إلى مسابقتين الأولى للأفلام الوثائقية الطويلة والثانية للروائية القصيرة. إنها مسابقة مستحدثة - في هذه الدورة للعام ٢٠٢٤ والتي تمتد بين ١٤ و٢١ ديسمبر الجاري - نتيجة الزخم التونسي في الإنتاج، وذلك وفق تصريح المنظمين، وإن كان الأمر لا يحتاج إلي تبرير أو تفسير، فهى خطوة إيجابية جدا تُحسب لمنظمي «الأيام» لأنهم في إطار التزامهم بدعم سينما المقاومة وسينما المؤلف أيضاً يفكرون في السينما المحلية وسبل دعمها، ليس فقط بالجوائز، لكن الأهم بإتاحة فرصة مشاهدتها ومناقشتها مجددا مع جمهور مثقف متعطش دوما للفنون.

في هذه المسابقات يُشارك المخرج التونسي أنيس الأسود بفيلم «حدود الله» من إنتاج الجزيرة الوثائقية والتي توجه لها أنيس بالشكر في مقدمة كلمته أثناء تقديم فيلمه على خشبة سينما مسرح «كاتريم أرت» بشارع باريس في تونس، مؤكداً أن الجزيرة دعمت عدداً من أفلامه وتمنحه حرية التعامل والإبداع.

لم يكتفي الأسود بمشاركة فيلمه داخل المسابقة الوطنية للأفلام الوثائقية الطويلة ضمن أربعة أعمال، لكنه أيضاً ينافس بفيلم «لوودنج» أو «تحميل» ضمن خمسة أفلام في المسابقة الوطنية للأفلام الروائية القصيرة.

حين التقيت أنيس الأسود في تطوان عام ٢٠٢٢ عقب عرض وفوز فيلمه «قدحة» - روائح طويل - أجريت معه حواراً مطولاً اختتمته بسؤال عن مشاريعه المقبلة فأجابني: «