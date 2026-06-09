أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة تسير بخطى ثابثة ومستمرة لتطوير منظومة النقل بكافة قطاعاتها، مشيرًا إلى أن محطة "سفاجا 2" تجسد الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل البحري واللوجستيات في مصر حاليًا.

من صحراء جرداء إلى صرح عملاق

وأضاف الوزير، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن موقع "سفاجا 2" كان مجرد منطقة صحراوية قبل عامين ونصف، لكنه تحول بفضل سواعد العمال والمهندسين المصريين إلى الصرح العملاق الذي نراه اليوم.

وقال إن المحطة تم تنفيذها بالكامل خلال هذه الفترة الوجيزة بطول يصل إلى 1100 متر، وعرض 700 متر، وعلى مساحة إجمالية تتجاوز 767 ألف متر مربع، مشددًا على أن الإنجاز تم بواسطة شركات مصرية خالصة، وبالتعاون مع مشغل عالمي بحجم "شركة موانئ أبوظبي" لتكون المحطة نقطة الانطلاق للممرات اللوجيستية.

ربط الثروات التعدينية والممرات العالمية

وأضاف وزير النقل أن هناك خطة جارية لربط منطقة "أبو طرطور" –، التي تضم أكبر مناجم الفحم في مصر بشبكة السكك الحديدية وصولاً إلى ميناء سفاجا لتسهيل عمليات النقل والتصدير.

وأوضح أن مصر باتت تمتلك ممرًا لوجستيًا عالميًا أثبتت الأزمات الحالية في سلاسل الإمداد العالمية ومنطقة الخليج العربي مدى أهميته الاستراتيجية وقدرته على توفير بدائل آمنة وسريعة لحركة التجارة.

خريطة الربط العربي والأوروبي

وذكر أن "ممر التجارة العربي الشمالي" يربط مصر بالدول العربية الآسيوية في شمال المنطقة، بينما يمتد "ممر التجارة العربي الجنوبي" ليصل إلى مدينة "نيوم" السعودية ومنها إلى بقية الأشقاء في الخليج.

وأضاف أن خط "الرورو" يمثل شريان الربط الأساسي لنقل البضائع والتجارة مباشرة إلى أوروبا، لافتًا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيصل إلى سفاجا بحلول عام 2028، مما يساهم مع شبكة الطرق السريعة في نقل البضائع القادمة من أوروبا عبر ميناء دمياط إلى "نيوم" والخليج العربي بسلاسة فائقة.

جذب الاستثمارات الأجنبية

واستطرد كامل الوزير قائلاً أن مصر تمتلك حاليًا 19 ميناءً بحريًا، حيث تم دمج "سفاجا 2" بعد تطويرها مع "سفاجا 1"، في الوقت الذي يجري فيه العمل بالفعل على تدشين محطة "سفاجا 3".

وأضاف في ختام حديثه ، أن تحديث الموانئ المصرية نجح في جذب كبرى الخطوط الملاحة العالمية والاستثمارات الأجنبية الضخمة، معربًا عن اعتزازه الدائم باستعراض إنجازات قطاع النقل بجميع قطاعاته.