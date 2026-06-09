قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن قطاع الإعلام الرقمي بات في حاجة ماسة إلى قفزة تطويرية كبرى مواكبة للمستقبل خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سعدة، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر شاشة "Ten"، إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية تبدأ من المحراب الأكاديمي، مشددًا على ضرورة تحديث أقسام كليات الإعلام بالجامعات، وصقل مهارات الكوادر التدريسية، فضلًا عن تطوير المناهج والأدوات التعليمية لتتماشى مع وتيرة التطور التكنولوجي المتسارع.

وذكر أن "الاهتمام بالإعلام الرقمي ما زال دون المستوى المأمول، ومن الضروري نشر الثقافة الرقمية وتعميقها لدى كافة المؤسسات والجهات لتعزيز الشراكات المثمرة في هذا القطاع."

تحالفات إقليمية وجاهزية لانتخابات النقابة

ودعا الدكتور طارق سعدة إلى تأسيس مظلة أو كيان موحد يتولى تنظيم آليات العمل الإعلامي داخل الدولة، مؤكدًا أن هذا التنسيق سيضمن بناء تحالفات قوية على الصعيد الإقليمي، لا سيما مع تحول الشبكات الرقمية إلى منصات عالمية تخضع لضوابط ومعايير دولية دقيقة.

وأضاف نقيب الإعلاميين، في ختام تصريحاته، أن النقابة على أتم الاستعداد لإجراء ماراثون الانتخابات في أي وقت يُحدد، لافتًا إلى أن المنظومة النقابية تعمل بكفاءة تامة وأركان مكتملة، وتمارس مهامها التشريعية والتنظيمية بنسبة 100% وفقًا للقانون، بهدف الارتقاء بالمهنة والنهوض بالإعلام المصري.