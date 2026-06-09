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نواب بـ"الشيوخ" يطالبون بدعم الثقافة والبحث العلمي في خطة التنمية الجديدة

كتب : نشأت حمدي

08:56 م 09/06/2026

مجلس الشيوخ

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طالب عدد من النواب في مجلس الشيوخ بتعزيز دعم الثقافة والبحث العلمي، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يناقشها المجلس تمهيدًا للتصويت عليها اليوم بجلسته العامة.

وأعلن النائب مهاب مجاهد موافقته على مشروع خطة التنمية، قائلًا: "أتمنى في نهاية السنة المالية، أن تجد أنفسنا أمام صورة تعكس نتائج التنفيذ.

نواب يطالبون بتعزيز جهود دعم الثقافة والبحث العلمي

ودعا النائب إلى فرض مزيد من الرقابة على كفاءة وجودة التعليم الخاص، لا سيما بعد وصول إجمالي استثمارات التعليم إلى نسبة 66%.

بدوره طالب النائب خالد جلال، بالاهتمام بالثقافة ودعمها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، قائلا: "الثقافة لا تقل أهمية عن التعليم وترتبط بتعزيز الوعي والإدراك في ظل انتشار الشائعات، ومحاولات التأثير على العقول.

وأيدت النائبة غادة البدوي، الرأي السابق، معتبرة أن دعم البحث العلمي في مصر، وتعزيز الإنفاق عليه، وربطه بتحقيق فوائد اقتصادية، يمثل ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني، كما طالبت بالاهتمام بالعدالة الرقمية وتعزيز التحول الرقمي.

في حين طالب النائب عبد الدايم نصير، بأن يتم إرسال الموضوعات المطروحة للنقاش، إلى الأعضاء قبل موعد مناقشتها بوقت كافٍ، منتقدًا عدم توافر الوقت الكافي لدراسة الخطة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بإيجاد معايير لقياس معدلات ومؤشرات الأداء، مطالبًا بتقديم تقرير في نهاية السنة عما تم تنفيذه من مستهدفات الخطة وما تم ترحيله لمواعيد تالية.

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التنمية الاقتصادية الثقافة والبحث العلمي مجلس الشيوخ

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