قال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات بوزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تتحرك بخطى راسخة ومدروسة نحو ترسيخ ركائز الأمن الغذائي القومي، ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح عضام، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6 المذاع على شاشة قناة الحياة، أن هذه الجهود ترتكز بشكل أساسي على استصلاح أراضٍ جديدة، ورفع معدلات الإنتاجية، مع تقديم مساندة قوية ومستمرة للفلاح المصري.

توسع أفقي هائل وفرص عمل جديدة

وذكر رئيس قطاع التعاونيات أن مصر تعيش حالياً طفرة غير مسبوقة في منظومة المشروعات الزراعية العملاقة، والتي نجحت بالفعل في إدخال أكثر من 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية للبلاد.

وأشار إلى أن هذا التوسع الأفقي الهائل لم يقتصر أثره على مضاعفة الإنتاج المحصلي فحسب، بل أسهم بقوة في خلق آلاف فرص العمل الجديدة وتحقيق ملامح التنمية الشاملة بالمحافظات.

أرقام قياسية للصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي

وعلى صعيد التجارة الخارجية والأسواق المحلية، أكد الدكتور أحمد عضام أن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة قياسية بتسجيلها نحو 9.5 مليون طن خلال العام الماضي، وهو إنجاز يبرهن على الجودة العالية للمحاصيل المصرية وقدرتها الكبيرة على المنافسة دولياً. وأضاف أن الدولة تمكنت كذلك من تأمين الاكتفاء الذاتي الكامل في قطاعي اللحوم البيضاء والألبان، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار الأسعار بالأسواق المحلية والحد من فاتورة الاستيراد.

محاصيل استراتيجية وريادة عالمية في سوق اليابان

وشدد عضام على أن ملف المحاصيل الاستراتيجية يشهد نمواً ملحوظاً بفضل الدعم المباشر والمتواصل للمزارعين، معتبراً هذه النجاحات ثمرة من ثمار ومكتسبات ثورة 30 يونيو التي وضعت حجر الأساس لنهضة تنموية متكاملة في الريف المصري.

وذكر أن قطاع الزراعة سطر قصة نجاح حقيقية في ملف إنتاج القمح، مما ساعد في تقليص الإنفاق الدولاري على السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

واختتم رئيس قطاع التعاونيات تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر باتت تتربع على عرش صدارة الدول المصدرة للموالح إلى الأسواق اليابانية، وهي شهادة ثقة دولية رفيعة المستوى تعكس التزام الزراعة المصرية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية.