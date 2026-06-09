اجتماعًا تنسيقيًا افتراضيًا

عقدت البورصة السلعية – مصر اليوم الثلاثاء، اجتماعًا تنسيقيًا افتراضيًا مع كل من البورصة الوطنية الروسية للسلع (NAMEX) وبورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX)، وبحضور ممثل وزارة الزراعة الروسية لدى جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستكمالًا للمباحثات التي جرت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى روسيا الاتحادية ولقائه مع وزيرة الزراعة الروسية.

تعزيز التعاون المشترك بين مصر وروسيا في مجالات تداول السلع الزراعية والاستراتيجية

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين المصري والروسي في مجالات تداول السلع الزراعية والاستراتيجية، وتبادل الخبرات الفنية والمؤسسية، ودعم آليات الشفافية والحوكمة في الأسواق السلعية.

واستعرض الجانبان المصري والروسي، خلال الاجتماع، نماذج العمل والتجارب المتبعة في إدارة البورصات السلعية وأسواق التداول، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والفرص المتاحة لتطوير التعاون الفني والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.

إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم (MOU) بين البورصة السلعية – مصر والبورصات الروسية المعنية

اتفق الطرفان، في ختام الاجتماع، على المضي قدمًا نحو إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم (MOU) بين البورصة السلعية – مصر والبورصات الروسية المعنية، بما يتيح تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والتقارير الخاصة بأسعار السلع المتداولة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة، بما يسهم في تطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة الأسواق السلعية ودعم جهود الأمن الغذائي.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات المصرية الروسية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع كل من: الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، والرئيس التنفيذي للبورصة الوطنية الروسية للسلع (NAMEX)، وكيريل بوبوف، ورئيس مكتب التنمية الدولية ببورصة موسكو للأوراق المالية (MOEX)، فيكتوريا ستيبانينكو، إلى جانب ممثل وزارة الزراعة الروسية في مصر، ديمتري ديكان.

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