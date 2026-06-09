أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع "Carry On" يعتبر أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي "Carry On" اليوم الثلاثاء، في إطار المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروع ومراجعة معدلات الإنجاز وخطط العمل التنفيذية، بما يضمن تحقيق مستهدفات المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمشروع القومي "Carry On"

أوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومراجعة ما تم إنجازه من تكليفات خلال الفترة الماضية، ومناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بمراحل التنفيذ المختلفة، ومتابعة الخطط الزمنية المعتمدة وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والإدارية.

وأشار"البيان" إلى أنه تم استعراض تطورات أعمال التصميم والهوية البصرية وخطط الإدارة والتشغيل، ومناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المشروع وتعزيز دوره في تطوير منظومة تداول السلع والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع

قال وزير التموين، خلال الاجتماع إن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.

وأشار "فاروق" إلى أن نجاح المشروع يعتمد على التكامل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات والشركاء المشاركين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الوزارة تتابع بشكل دوري جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالمستهدفات والخطط الزمنية المحددة.

ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ

كلف وزير التموين والتجارة الداخلية، في ختام الاجتماع، بضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لقياس معدلات الأداء والإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع كل من: قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلو الجهات الشريكة والخبراء والاستشاريون المشاركون في تنفيذ المشروع، إلى جانب قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية المعنيين بمتابعة مراحل التنفيذ المختلفة.

اقرأ أيضًا:

مجلس الوزراء ينفي وجود نقص في السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية

التموين: مخزون السلع الغذائية آمن ويكفى لفترات طويلة

آخر موعد لصرف منحة رمضان على بطاقة التموين.. 400 جنيه شهريًا