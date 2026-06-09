شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: متابعة رئيس الوزراء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد، وتحرك البرلمان لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات بعد وفاة معلمة أسوان، وإصدار إذاعة القرآن الكريم بيانًا مهمًا بشأن حقيقة وقف القارئ أحمد نعينع، وبحث ملاحظات مخيمات الخمس نجوم مع شركة الضيافة السعودية خلال اجتماع غرفة السايحة اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات العمل بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

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بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات

قدّم لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى رئيس المجلس، بشأن إعادة النظر في قواعد انتداب ومأموريات أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، بما يضمن تقليل مسافات السفر بين المحافظات، حفاظًا على أرواح المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية.

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إذاعة القرآن الكريم تنفي وقف القارئ أحمد نعينع وتؤكد: رمز من رموز التلاوة المصرية

نفت إذاعة القرآن الكريم، جملة وتفصيلا ما تم تداوله من أخبار على بعض المواقع والمنصات بشأن وقف اللجنة الموحدة لاختبار القراء والمبتهلين القارئ أحمد أحمد نعينع شيخ عموم مقارئ جمهورية مصر العربية.

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غرفة السياحة تبحث ملاحظات مخيمات الخمس نجوم مع شركة الضيافة السعودية

عقدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي هذا العام، وذلك في إطار إعداد تقرير شامل عن موسم الحج تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، ومناقشته مع شركة الضيافة السعودية المسؤولة عن تقديم الخدمات لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة.

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مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أسباب ارتفاع قيمة مقايسات توصيل الكهرباء للعقارات الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

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تأكيدًا لمصراوي.. إنهاء المرحلتين الأولى والثانية من خريطة التغيرات المناخية

كشفت وزارة التنمية المحلية والبيئة، آخر التطورات الخاصة بمشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية حتى عام 2100.

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تحذير من الأرصاد لارتفاع درجات الحرارة.. حالة طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 10 يونيو 2026 إلى الأحد 14 يونيو 2026، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا ليلًا.

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الصحة تغلق عيادة غير مرخصة بالشيخ زايد.. تديرها صيدلانية تنتحل صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع عيادة تخصصية غير مرخصة للتغذية العلاجية بمول “ميدي بوينت” بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب بشري وتدير المنشأة بصورة غير قانونية.

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تحذير طبي من مخاطر جل الأظافر ومكونات قد ترتبط بمخاطر صحية وفق أستاذ أورام

حذر الدكتور عماد شاش، استاذ مساعد طب الأورام بالمعهد القومي للأورام، من الاتجاه نحو تعميم استخدام منتجات “جل الأظافر” دون وجود تصنيف واضح ودقيق لمكوناتها وتأثيراتها الصحية المحتملة.

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