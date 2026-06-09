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السكة الحديد تطور قطارات "القاهرة – أسوان" بعربات VIP Premium بدءًا من 23 يونيو

كتب : محمد نصار

03:14 م 09/06/2026

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تطوير تركيب بعض القطارات على خط "القاهرة / أسوان" والعكس بعربات VIP Premium .

وأكدت الهيئة أنه اعتباراً من يوم الثلاثاء 23 يونيو يتم تطوير القطارين أرقام ( 2010 - 996 ) مكيف القاهرة / أسوان ليكون بالتركيب ( عدد 1 عربة أولى VIP Premium + عدد 3 عربات أولى مكيفة VIP + عدد 7 عربات ثانية مكيفة VIP ) وبنفس جداولهم الحالية.

وتابعت: اعتباراً من يوم الأربعاء 24 يونيو، سيتم تطوير القطارين أرقام (2011 - 997 ) مكيف أسوان / القاهرة ليكون بنفس تركيب القطارين أعلاه وبنفس جداولهم الحالية.

وأكد الهيئة على استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للركاب، وتوفير مستويات أعلى من الراحة والأمان بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز تجربة السفر عبر السكك الحديدية.

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السكك الحديدية القاهرة أسوان

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