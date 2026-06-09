إعلان

سياحة النواب تناقش دعم شركات الطيران الخاصة والمنخفضة التكاليف بحضور الوزير

كتب : نشأت حمدي

02:48 م 09/06/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

وذلك لمناقشة كيفية تقديم الدعم والتسهيلات لشركات الطيران الخاصة والطيران منخفض التكاليف، لتواكب زيادة الحركة السياحية وتوفير تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، وكيفية تشجيع شركات الطيران الخاص والطيران منخفض التكاليف المصرية على التوسع والمنافسة بقوة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسوق.

مناقشة دعم شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف


وفي بداية الاجتماع، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي استكمالا لما بدأته اللجنة من قبل بشأن مشكلات قطاع الطيران، حيث استمعت إلى رؤساء الشركات الخاصة ومنخفضة التكاليف حول المشكلات والعقبات التي تواجههم، مضيفة: "لذلك حرصت اللجنة على حضور وزير الطيران لبحث تلك المشكلات ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لها".

مطالب بحل مشكلات الوقود والمطارات


وتابعت: "إن أكبر مشكلة تم عرضها خلال الاجتماع مع مسئولي الشركات كانت اختلاف سعر الوقود، ما يتسبب في زيادة سعر التذكرة وبالتالي يهدد بخروجهم من التنافسية".

وأوضحت أن من المشكلات عدم إمكانية نزولهم في مطارات مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الجديدة، داعية إلى أهمية بحث الحلول لمساعدة تلك الشركات المصرية التي تتحمل المسئولية الوطنية في مواجهة الشركات الأجنبية.

ودعت النائبة سحر طلعت مصطفى وزير الطيران لتوضيح خطة ورؤية الحكومة لمواجهة مثل تلك العقبات، ليتمكنوا من الطيران والتوسع في الأسواق الخارجية وجلب سياح لمصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب وزارة الطيران المدني شركات الطيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعثة إيران بوكالة الطاقة: من السخف أن تقدم أمريكا المعتدية مشروع قرار ضدنا
شئون عربية و دولية

بعثة إيران بوكالة الطاقة: من السخف أن تقدم أمريكا المعتدية مشروع قرار ضدنا
بعد جدل صور زوجة خالد سرحان.. نجوم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم
زووم

بعد جدل صور زوجة خالد سرحان.. نجوم خطفوا الأنظار بعد الظهور مع زوجاتهم
السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME تعبر قناة السويس لأول مرة
أخبار المحافظات

السفينة العملاقة CMA CGM VENDOME تعبر قناة السويس لأول مرة
بعد تصدره التريند.. لماذا غضب نخنوخ من أشرف عبدالباقي بسبب "لخمة رأس"؟
زووم

بعد تصدره التريند.. لماذا غضب نخنوخ من أشرف عبدالباقي بسبب "لخمة رأس"؟
"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان
أخبار المحافظات

"سلمت الورقة وجالها الطلق".. آلام الولادة تفاجئ طالبة داخل لجنة الامتحان

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

آي صاغة: تراجع جديد للذهب في مصر.. والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيها للجرام
الجنايات ترفض طعن نخنوخ وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم
17 سيارة إسعاف لنقل المصابين.. رحلة 16 عامًلا بحثًا عن الرزق تنتهي بكارثة في كفر الشيخ- صور
مصدر بالكهرباء يكشف لـ"مصراوي" سر ارتفاع قيمة مقايسات تركيب العدادات
3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل