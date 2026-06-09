عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني.

وذلك لمناقشة كيفية تقديم الدعم والتسهيلات لشركات الطيران الخاصة والطيران منخفض التكاليف، لتواكب زيادة الحركة السياحية وتوفير تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، وكيفية تشجيع شركات الطيران الخاص والطيران منخفض التكاليف المصرية على التوسع والمنافسة بقوة لزيادة الطاقة الاستيعابية للسوق.

مناقشة دعم شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف



وفي بداية الاجتماع، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي استكمالا لما بدأته اللجنة من قبل بشأن مشكلات قطاع الطيران، حيث استمعت إلى رؤساء الشركات الخاصة ومنخفضة التكاليف حول المشكلات والعقبات التي تواجههم، مضيفة: "لذلك حرصت اللجنة على حضور وزير الطيران لبحث تلك المشكلات ومحاولة الوصول إلى حلول جذرية لها".

مطالب بحل مشكلات الوقود والمطارات



وتابعت: "إن أكبر مشكلة تم عرضها خلال الاجتماع مع مسئولي الشركات كانت اختلاف سعر الوقود، ما يتسبب في زيادة سعر التذكرة وبالتالي يهدد بخروجهم من التنافسية".

وأوضحت أن من المشكلات عدم إمكانية نزولهم في مطارات مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة الجديدة، داعية إلى أهمية بحث الحلول لمساعدة تلك الشركات المصرية التي تتحمل المسئولية الوطنية في مواجهة الشركات الأجنبية.

ودعت النائبة سحر طلعت مصطفى وزير الطيران لتوضيح خطة ورؤية الحكومة لمواجهة مثل تلك العقبات، ليتمكنوا من الطيران والتوسع في الأسواق الخارجية وجلب سياح لمصر.