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وزيرا الشباب والزراعة يبحثان تطوير صناعة ورياضة الخيل وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بها

كتب : محمد ممدوح

02:22 م 09/06/2026 تعديل في 02:37 م

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وعلاء فاروق وزير ال

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عقد كل من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وعلاء فاروق وزير الزراعة، اجتماعًا مع مسؤولي الهيئة العامة لسباق الخيل، بمقر وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الجديدة، لبحث خطط تطوير رياضة وصناعة الخيل في مصر.

مباحثات لتطوير صناعة ورياضة الخيل وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بها

وتناول اللقاء استعراض المكانة التاريخية التي تتمتع بها مصر في مجال سباقات الخيل وتربية الخيول العربية الأصيلة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للتراث الثقافي والحضاري المصري، إلى جانب ما تمثله هذه الصناعة من قيمة اقتصادية وسياحية متنامية، وما تتيحه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات وتعزيز حضور مصر إقليميًا ودوليًا.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء، حرص الدولة على دعم تنظيم واستضافة البطولات الكبرى لسباقات الخيل، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية وزيادة العوائد الاستثمارية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية وإمكانات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الرياضة.

الزراعة: الحفاظ على السلالات العربية الأصيلة للخيول

وشدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الدور المحوري للوزارة في الحفاظ على نقاء السلالات المصرية والعربية الأصيلة، من خلال تقديم الدعم البيطري وتسهيل إجراءات التصدير، بما يضمن استدامة هذه الثروة القومية وتعزيز فرص نمو الاستثمارات المرتبطة بها.

واتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على السلالات العربية النادرة وتنميتها، باعتبارها ثروة قومية وصناعة واعدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل وتعزيز مكانة مصر في مجال الخيول العربية الأصيلة على المستوى العالمي.

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وزارة الزراعة وزارة الشباب والرياضة الخيول العربية الأصيلة

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