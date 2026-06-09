نفذت وزارة الزراعة، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، حملات تفتيشية موسعة على محال ومخازن المبيدات في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والبحيرة، وذلك إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتشديد الرقابة على سوق المبيدات الزراعية وحماية المزارعين والبيئة من مخاطر المبيدات المغشوشة والمحظورة.

وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملات التي نفذها قسم الرقابة على المبيدات استهدفت إحكام الرقابة على تداول المبيدات والتأكد من التزام المحال والمخازن بالاشتراطات والقواعد المنظمة للتداول.

ضبط أكثر من 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة

وأوضح أن الحملات في محافظة الإسماعيلية أسفرت عن ضبط أكثر من 500 عبوة من المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها، تضمنت مواد فعالة محظورة ومقيدة الاستخدام، من بينها الميثوميل والملاثيون والكلوربيريفوس، إضافة إلى أقراص فوسفيد الألومنيوم، بالمخالفة للتشريعات المنظمة.

وأضاف أن الحملات في محافظتي المنوفية والبحيرة أسفرت عن ضبط 1860 عبوة مبيد غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وتم التحفظ على المضبوطات في الإدارات الزراعية ومديريات التموين المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار الحملات الرقابية لحماية الإنتاج الزراعي

وأكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات لمواجهة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي والبيئة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما دعت الوزارة جميع المتعاملين في تجارة المبيدات إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول، وعدم التعامل مع منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامة المنظومة الزراعية.