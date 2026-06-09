إعلان

الزراعة تضبط أكثر من 2360 عبوة مبيدات مخالفة في 3 محافظات خلال حملات رقابية مكثفة

كتب : محمد ممدوح

01:55 م 09/06/2026 تعديل في 02:21 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    المبيدات المغشوشة
  • عرض 6 صورة
    المبيدات المغشوشة
  • عرض 6 صورة
    المبيدات المغشوشة
  • عرض 6 صورة
    المبيدات المغشوشة
  • عرض 6 صورة
    المبيدات المغشوشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت وزارة الزراعة، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة، حملات تفتيشية موسعة على محال ومخازن المبيدات في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والبحيرة، وذلك إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتشديد الرقابة على سوق المبيدات الزراعية وحماية المزارعين والبيئة من مخاطر المبيدات المغشوشة والمحظورة.

وأكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أن الحملات التي نفذها قسم الرقابة على المبيدات استهدفت إحكام الرقابة على تداول المبيدات والتأكد من التزام المحال والمخازن بالاشتراطات والقواعد المنظمة للتداول.

ضبط أكثر من 2360 عبوة مبيدات مغشوشة ومحظورة

وأوضح أن الحملات في محافظة الإسماعيلية أسفرت عن ضبط أكثر من 500 عبوة من المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها، تضمنت مواد فعالة محظورة ومقيدة الاستخدام، من بينها الميثوميل والملاثيون والكلوربيريفوس، إضافة إلى أقراص فوسفيد الألومنيوم، بالمخالفة للتشريعات المنظمة.

وأضاف أن الحملات في محافظتي المنوفية والبحيرة أسفرت عن ضبط 1860 عبوة مبيد غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، وتم التحفظ على المضبوطات في الإدارات الزراعية ومديريات التموين المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والتحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

استمرار الحملات الرقابية لحماية الإنتاج الزراعي

وأكدت وزارة الزراعة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف المحافظات لمواجهة تداول المبيدات المغشوشة وغير المسجلة، بما يضمن حماية صحة المواطنين وسلامة الإنتاج الزراعي والبيئة، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

كما دعت الوزارة جميع المتعاملين في تجارة المبيدات إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتداول، وعدم التعامل مع منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامة المنظومة الزراعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المبيدات المغشوشة حملات رقابية الأمن الغذائي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مصر ترفع الحد الأقصى لحسابات مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالخارج
شئون عربية و دولية

مصر ترفع الحد الأقصى لحسابات مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالخارج
بعد طرح بوستر "بيج رامي".. كيف ظهر رامز جلال على بوسترات أفلامه؟
زووم

بعد طرح بوستر "بيج رامي".. كيف ظهر رامز جلال على بوسترات أفلامه؟
فيديو| كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق يعلنان ارتباطهما رسميا
أجنبي

فيديو| كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق يعلنان ارتباطهما رسميا
الأهلي يفاضل بين هذا الرباعي لمعاونة عموتة.. وموقف محمد شوقي النهائي
رياضة محلية

الأهلي يفاضل بين هذا الرباعي لمعاونة عموتة.. وموقف محمد شوقي النهائي
تتصدر مبيعات الكهرباء| تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها BYD في مصر
أخبار السيارات

تتصدر مبيعات الكهرباء| تعرف على أرخص سيارة زيرو تقدمها BYD في مصر

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

3 قنوات عربية تنقل مباريات كأس العالم 2026
بالخرائط والمسارات.. 9 مشروعات نقل عملاقة جار دراسة تنفيذها
بعد وفاة معلمة أسوان.. تحرك برلماني عاجل لإعادة النظر في انتدابات أعمال الامتحانات
المدة والراتب.. مصراوي يكشف تفاصيل عقد الحسين عموتة مع الأهلي
أول ظهور مصري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم 2026.. تفاصيل