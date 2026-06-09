استقبل الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا، الدكتور أيمن عياد، مدير برامج المياه والبنية التحتية ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل المهني والابتكار وريادة الأعمال في قطاع المياه والمرافق.

واستعرض الدكتور أيمن عياد الفرص التي تتيحها برامج الاتحاد الأوروبي في التدريب و الدعم الفني و بناء القدرات في قطاعات المياه و المرافق.

وأشار إلى أن النقابة يمكن أن تكون شريكاً في عدد من المبادرات المختلفة، بما تملكه من قاعدة واسعة من المهندسين وعلاقات ممتدة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، بما يساعد على تحديد الاحتياجات التدريبية والمهنية وربطها بالفرص المتاحة.

اتجاه لإعداد قاعدة بيانات وتصنيف للمكاتب الاستشارية المصرية

كما ناقش الجانبان إعداد قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية المصرية وتصنيفها، بما يساعد الجهات الأوروبية والحكومية على التعرف إلى المكاتب ذات الكفاءة والخبرة، ويفتح آفاق التعاون بينها وبين المكاتب الاستشارية الأوروبية.

وأكد الدكتور محمد عبدالغني، أن النقابة تضع الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للمهندسين المصريين على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الحصول على شهادات مهنية في تخصصات يتزايد الطلب عليها، كما طرح فكرة التعاون لإطلاق برامج مهنية تلبي احتياجات سوق العمل؛ باعتبارها مساراً لسد الفجوة بين التعليم و سوق العمل، إلى جانب مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بين المهندسين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار ونقل التكنولوجيا في قطاعات حيوية مثل قطاع المياه.

مناقشة برامج أوروبية لبناء القدرات وتأهيل المهندسين لسوق العمل

وأشار الدكتور مصطفى أبوزيد إلى أن النقابة تملك المقومات التي تؤهلها لتقديم برامج تدريبية متخصصة لمختلف التخصصات الهندسية، بما يلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، والاستفادة من التجارب الأوروبية في التدريب والابتكار. وأضاف أن العمل جارٍ على تحديث قاعدة بيانات للمكاتب الاستشارية الهندسية المصرية وتصنيفها وفق معايير مهنية واضحة؛ بما يفتح المجال أمامها للمشاركة في مشروعات إقليمية ودولية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة، وبحث عقد لقاء مع سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إلى جانب دراسة المشاركة في الفعاليات المتخصصة، ومنها أسبوع القاهرة للمياه.