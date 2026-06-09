قدّم لطفي شحاتة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى رئيس المجلس، بشأن إعادة النظر في قواعد انتداب ومأموريات أعمال امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة، بما يضمن تقليل مسافات السفر بين المحافظات، حفاظًا على أرواح المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية.

تحرك برلماني عاجل بعد وفاة معلمة بأسوان أثناء رحلة للمراقبة في الامتحانات

ويأتي الاقتراح على خلفية الحادث الأليم الذي أودى بحياة المعلمة صفاء علي محمد علي، كبير أخصائيين بمدرسة التجارة المتقدمة بمحافظة أسوان، أثناء توجهها لأداء واجبها ضمن أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة، بعد رحلة سفر شاقة تجاوزت ألف كيلومتر من أقصى جنوب الجمهورية إلى شمالها.

وأكد النائب أن الواقعة تعكس حجم الأعباء والمخاطر التي يتحملها المعلمون والعاملون في الامتحانات، بسبب الانتدابات البعيدة والتنقل لمسافات طويلة في فترات زمنية محدودة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر ويؤثر على استقرارهم النفسي والأسري وقدرتهم على أداء مهامهم.

الأولوية للانتداب داخل المحافظة



وطالب الاقتراح الحكومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة تنظيم قواعد توزيع المنتدبين لأعمال الامتحانات، بحيث تكون الأولوية للانتداب داخل المحافظة، مع الحد من الانتدابات التي تتطلب السفر لمسافات طويلة إلا في حالات الضرورة القصوى.

كما تضمن الاقتراح ضرورة توفير وسائل انتقال آمنة ومناسبة للمعلمين والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات عند الحاجة للانتقال بين المحافظات، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق أو نظام تأميني خاص بالعاملين في منظومة الامتحانات لمواجهة المخاطر والحوادث الطارئة.

منح المنتدبين حق الاعتذار



وشدد النائب على أهمية منح المنتدبين الحق في الاعتذار عن المأموريات البعيدة لأسباب صحية أو اجتماعية دون تعرضهم لأي جزاءات، مع إعداد خطة متكاملة لتقليل أعباء السفر والتنقل خلال مواسم الامتحانات المختلفة.

وأكد أن حماية أرواح المعلمين والعاملين بالتعليم تمثل واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن انتظام العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنهم يؤدون رسالة مهمة ويحتاجون إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية.

وطالب النائب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.