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"صحة النواب": مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لترؤس خارطة السياحة العلاجية عالميا

كتب : نشأت حمدي

06:00 ص 09/06/2026

لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

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صرح الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن مصر تمتلك كافة المقومات الفريدة والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، لما تجمعه من كفاءات طبية متميزة وموقع جغرافي استراتيجي يربطها بالعالم.

وأوضح "باشا" خلال جلسة استماع لمناقشة ملف السياحة العلاجية بحضور وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر غنية بالمقاصد الطبيعية العلاجية المعروفة عالميا والتي تتمتع بخصائص نادرة، مثل عيون موسى، وسفاجا، والواحات، وسيناء، مشيرا إلى أن هذه الثروات الطبيعية تمثل ركيزة أساسية لدمج الرعاية الطبية بالتنمية الاقتصادية.

وأضاف رئيس اللجنة أن اشتداد المنافسة العالمية في هذا المجال يتطلب تضافر كافة الجهود بين الجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية متكاملة، مؤكداً أن اللجنة تتطلع لتذليل العقبات وتحديد آليات التنسيق الفوري بين المسؤولين والخبراء، لتحويل هذه المقومات إلى واقع ملموس يزيد من تدفقات الوافدين بغرض العلاج والاستشفاء.

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