أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، بناءً على الجلسة الطارئة لمجلسها المنعقدة اليوم الإثنين، بشأن سنة الامتياز لطلاب كليات الطب البيطري، عن عقد اجتماع طارئ برئاسة النقيب العام لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والمهنية في رعاية مصالح أعضائها والحفاظ على مستقبل المهنة.

نتحمل دورنا الأصيل في رعاية مصالح الأطباء البيطريين

أكدت "النقابة" في بيانها، أنها تتحمل دورها الأصيل في رعاية مصالح الأطباء البيطريين، وخاصة خريجي كليات الطب البيطري، وفي إطار الحفاظ على مستقبل المهنة، مشيرة إلى اتخاذ قرار بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، للتدخل السريع لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة الخاصة بسنة الامتياز، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي دون أي تمييز.

وتضمنت المطالب التي عرضتها النقابة تعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بحيث تكون مدة الدراسة بكلية الطب البيطري 5 سنوات يحصل بعدها الخريج على شهادة التخرج، يعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي في الحقوق والواجبات.

مطالبات بصرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري

طالبت النقابة بصرف مكافأة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، على أن لا تقل عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية، إلى جانب إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية، باعتبارها سنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل خارج القاعات الدراسية.

وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة مستجدات ملف سنة الامتياز والتنسيق مع الجهات المعنية، مع رصد أي قرارات جديدة وإعداد تقارير دورية تُعرض على المجلس لاتخاذ ما يلزم وفق التطورات.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن حقوق طلاب وخريجي الطب البيطري تمثل أولوية، مشددة على أن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني، وأن أي نظام تدريبي جديد يجب ألا يترتب عليه انتقاص من حقوق الطلاب أو تحميلهم أعباء مالية إضافية.

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