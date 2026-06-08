أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الذهب محلياً ترتبط بالبورصة العالمية، وتتأثر بالمتغيرات السياسية والأمنية والأحداث الاقتصادية حول العالم.

احتمال ارتفاع الذهب أواخر العام

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "dmc"، أن التقارير الاقتصادية لوظائف أمريكا جاءت أعلى من التوقعات، مما زاد احتمالات رفع الفائدة الفيدرالية وأدى لانخفاض الذهب مؤخراً.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن تفاوت الأسعار بين محال الصاغة طبيعي بسبب السرعة الفائقة لتقلبات الذهب وعدم استقراره، وليس مسؤولية التاجر المحلي.

وتابع أن "السبائك تتميز بانخفاض المصنعية لكنها للادخار والتخزين فقط، أما المشغولات فتجمع بين الادخار والتمتع بالزينة رغم زيادة المصنعية نسبياً".

وشدد المهندس هاني ميلاد على ضرورة عدم شراء الذهب لمن يبحث عن استثمار قصير الأجل (شهر مثلاً)، فالذهب استثمار طويل الأجل يجب الاحتفاظ به لمدة لا تقل عن سنة.

وأكد رئيس شعبة الذهب أنه تحفظ على توقعات وصول الجرام لـ10 آلاف جنيه لعدم استنادها لمعايير علمية، لكنه أشار لإمكانية استعادة الذهب نشاطه التصاعدي أواخر العام بعد زوال الاضطرابات الحالية.