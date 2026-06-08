استقبل الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة 6 أكتوبر، الدكتور علي إبراهيم الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب والمنسق العام للبورد الصيدلي العربي ورئيس هيئة العلماء والخبراء العرب يرافقه وفد رفيع المستوى من قيادات الاتحاد والبورد الصيدلي العربي.

وخلال اللقاء، سلّم الدكتور علي إبراهيم القرار الرسمي الصادر عن البورد الصيدلي العربي واتحاد الصيادلة العرب، والقاضي باختيار الدكتور ممدوح غراب رئيساً للبورد الصيدلي العربي، تقديراً لمسيرته الأكاديمية والإدارية المتميزة وإسهاماته البارزة في دعم التعليم العالي والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة رؤية البورد الصيدلي العربي ودوره الاستراتيجي في تطوير الكفاءات الصيدلانية العربية، وتعزيز التأهيل العلمي والمهني للصيادلة، وإعداد قيادات قادرة على إدارة وقيادة فرق الرعاية الصحية.

وفي ختام اللقاء جرى التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة ٦ أكتوبر والبورد الصيدلي العربي؛والذى يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والتدريبي ودعم خريجي كليات الصيدلة وفتح آفاق جديدة للتأهيل المهني والتخصصي؛ بما يواكب التطورات العالمية في الممارسة الصيدلانية ويعزز من تنافسية الكوادر الصيدلانية العربية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل خطوة نوعية نحو بناء شراكة استراتيجية فاعلة تسهم في تطوير التعليم الصيدلي والتدريب المهني وتدعم تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة في الوطن العربي.

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