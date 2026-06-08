شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: استقبال الرئيس السيسي لنظيره الإريتري لبحث تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وإعلان تسجيل الاحتياطي الأجنبي لمصر 53.1 مليار دولار، ووزير الصحة يؤكد: منصة السياحة العلاجية تقدم خدمات للوافدين بتكلفة أقل 50%، ووزير المالية يكشف مفاجأة بشأن تعديل رسم مغادرة البلاد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

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رغم التوترات الإقليمية.. الاحتياطي الأجنبي لمصر يسجل 53.1 مليار دولار

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استمرار صافي الاحتياطيات الدولية في تحقيق مستويات قياسية جديدة، رغم ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات وتوترات إقليمية، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره ومواصلة تحقيق مؤشرات إيجابية.

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وزير الصحة: منصة السياحة العلاجية تقدم خدمات للوافدين بتكلفة أقل 50%

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنصة الوطنية للسياحة العلاجية والاستشفائية تمثل خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، موضحًا أنها ستتيح خدمات علاجية واستشفائية بأسعار تنافسية تقل بنحو 50% مقارنة بالعديد من المقاصد العلاجية المنافسة حول العالم.

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لا رسوم إضافية.. وزير المالية يكشف مفاجأة بشأن تعديل رسم مغادرة البلاد

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن مفاجأة بشأن ما تردد عن زيادة رسم مغادرة البلاد.

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أحمد نعينع: أشارك في افتتاح كأس العالم بقراءة القرآن.. وهذا ردي على أنباء "وقفي"

يشارك الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم القراء المصريين، في افتتاح كأس العالم لكرة القدم الذي يقام بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

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325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي (خاص)

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل خطة الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، والتصور المتعلق بنصيب الفرد، التي تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يمنح المواطن حرية أكبر في اختيار احتياجاته، مع الحفاظ على مستويات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للمستحقين.

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الكهرباء تتوقع تجاوز الأحمال 38 ألف ميجاوات بسبب الحرارة

توقع مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تجاوز الاستهلاك على الشبكة القومية حاجز 38 ألف ميجاوات خلال الفترة المقبلة.

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ذروة الموجة الحارة غدًا.. والقاهرة تقترب من 38 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت اليوم التأثر بكتل هوائية صحراوية ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت القاهرة 36 درجة مئوية، فيما ترتفع درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية.

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مصدر ينفي إيقاف نعينع وبحيري بسبب أخطاء في قرآن الفجر

قال مصدر بلجنة اختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة المصرية، إن ما أثير بشأن إيقاف القارئ الطبيب أحمد نعينع، والشيخ محمدي بحيري، عن التلاوات الخارجية، لا أساس له من الصحة.

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