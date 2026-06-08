يشارك الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم القراء المصريين، في افتتاح كأس العالم لكرة القدم الذي يقام بعد أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال "نعينع"، في تصريحات لمصراوي، الاثنين: أنا مدعو من سفارة جمهورية مصر العربية للمشاركة في الحدث، وقراءتي ستكون على هامش افتتاح كأس العالم، لدي 6 فعاليات هناك، لكن أين سأتلوا قراءة القرآن؟ لا أعرف.

"نعينع" يرد على أنباء إيقافه من الإذاعة

وأضاف في تصريحاته ردًا على أنباء إيقافه من قبل الإذاعة: لو أنا موقوف مش هروح الإذاعة.. أنا عضو لجنة والإذاعة بثت لي تسجيلات الأسبوع الماضي، الموقوف ميتذاعش له حاجة، أنا عارف مين وراء هذا الخبر لتشويهي، واعتذرت عن قرآن الفجر الليلة لظروف سفري، وسأعود يوم 23 يونيو الحالي ومرتبط بقراءة قرآن فجر يوم 24 يونيو.

ويُعد الدكتور أحمد نعينع، المولود بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ عام 1954، أحد أبرز قراء الرعيل المعاصر في العالم الإسلامي؛ حيث نجح في الجمع بين دراسته الأكاديمية ونبوغه في طب الأطفال الذي نال فيه درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة الإسكندرية، وبين تعمقه في علوم التلاوة والقراءات السبع التي تدارسها على يد الشيخة "أم السعد"، ليتم اعتماده قارئاً بالإذاعة والتليفزيون المصري عام 1979.

واشتهر نعينع بلقب "قارئ الملوك والرؤساء" بعد أن اختاره الرئيس الراحل أنور السادات طبيباً وقارئاً خاصاً ضمن سكرتاريته، واستمر حضوراً بارزاً في المناسبات الرسمية للدولة لعقود، ويمثل صوته الامتداد الشرعي لمدرسة الشيخ مصطفى إسماعيل في الأداء والتنقل بين المقامات، كما مثّل مصر في المحافل الدولية محكماً وقارئاً بأشهر مساجد العالم، وحصد المركز الأول في مسابقة ماليزيا الدولية لحفظ القرآن وتلاوته عام 1985.