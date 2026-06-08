إعلان

شرطة الاحتلال تجنّد جماعات "الهيكل".. ومرصد الأزهر: جزء من إحكام السيطرة على "الأقصى"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:01 ص 08/06/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حملة التجنيد التي قادتها شرطة الاحتلال تعد جزءًا من استراتيجية احتلالية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المسجد الأقصى.


وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تحرك جديد تقوده شرطة الاحتلال لتجنيد عناصر متشددة وناشطين من جماعات "الهيكل" المتطرفة للعمل داخل الوحدة الشرطية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد المرصد في بيان، على أن الاحتلال لم يعد يكتفي بالإجراءات الميدانية والقرارات السياسية الفوقية، بل انتقل إلى "إعادة تشكيل البنية البشرية" للأجهزة الأمنية العاملة في باحات المسجد، لضمان وجود عناصر تتبنى رؤية صهيونية راديكالية تهدف إلى فرض واقع جديد يمنح الوجود اليهودي طابعًا دائمًا ومؤسسيًا داخل الحرم القدسي.


إطلاق دعوات التجنيد على وسائل التواصل الاجتماعي

ووفقًا للتقرير، تولى نائب قائد وحدة "جبل الهيكل" (المسمى الاحتلالي لساحات الأقصى)، "دانيئيل لارخ"، إطلاق حملة التجنيد عبر نشر دعوات مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" الخاصة بنشطاء اليمين والمستوطنين.

وجاء في رسالة "لارخ": "أطلقنا مشروعًا لتجنيد شرطيين متدينين لجبل الهيكل، وكل من يريد أن يكون شريكًا في تحقيق السيادة مدعو للتواصل معي". ولجذب أكبر عدد من المنتسبين، قدمت قيادة الشرطة حوافز وتسهيلات غير تقليدية، شملت مرونة كبرى في ساعات وأيام العمل (4 أيام أسبوعيًا أو 10 أيام فقط في الشهر)، مع إمكانية الإعفاء الكامل من مناوبات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى التسويق للمهمة باعتبارها "رسالة وطنية من أعلى مستوى".

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الحاخامات والنشطاء الداعمين لاقتحامات الأقصى باتوا يحثون أتباعهم على الالتحاق بهذه الوحدة. والهدف من ذلك لا يقتصر على تعزيز "الحضور اليهودي" عبر الاقتحامات اليومية فحسب، بل يمتد إلى زرع عناصر شرطية أيديولوجية ومتعاطفة مع مشاريع تهويد المسجد داخل الجهاز الأمني المسؤول عنه.

إجراءات تصعيدية بالمسجد الأقصى

نقلت "هآرتس" عن مصدر في شرطة الاحتلال قوله إن جماعات الهيكل استغلت النقص العددي والصعوبات التي تواجهها الشرطة في تجنيد عناصر للعمل في منطقة البلدة القديمة، لإقحام عناصر محسوبة عليها، مؤكدًا أن قيادة الشرطة لا تمانع ذلك طالما أن المتقدمين لا يملكون سجلات جنائية.

ويتزامن هذا التطور مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرًا، برعاية مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتامار بن جفير"، ومن أبرزها تمديد الساعات المخصصة لاقتحامات المستوطنين، والسماح بأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية وإدخال نصوصها إلى الباحات، وكذلك مساعي رفع أعلام الاحتلال رسميًا داخل الحرم، والدعوات المتكررة لإقامة كنيس يهودي.

وتكمن الخطورة الاستثنائية لهذا التقرير في كونه يوثق -للمرة الأولى- محاولة مؤسسية لدمج عناصر متطرفة تنتمي لذات البيئة الأيديولوجية التي تطالب بهدم الأقصى وتغيير هويته، وتحويل عقيدتهم من "نشاط استيطاني" إلى "مهمة رسمية" تحت شعار "تحقيق السيادة"، وهو ما يلغي المسافة الفاصلة بين الجهة المنوط بها تطبيق القانون والتعليمات الأمنية، وبين الجماعات الضاغطة لتغيير الوضع الراهن.

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن حملة التجنيد التي قادتها شرطة الاحتلال تعد جزءًا من استراتيجية احتلالية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المسجد الأقصى.


وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تحرك جديد تقوده شرطة الاحتلال لتجنيد عناصر متشددة وناشطين من جماعات "الهيكل" المتطرفة للعمل داخل الوحدة الشرطية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد المرصد في بيان، على أن الاحتلال لم يعد يكتفي بالإجراءات الميدانية والقرارات السياسية الفوقية، بل انتقل إلى "إعادة تشكيل البنية البشرية" للأجهزة الأمنية العاملة في باحات المسجد، لضمان وجود عناصر تتبنى رؤية صهيونية راديكالية تهدف إلى فرض واقع جديد يمنح الوجود اليهودي طابعًا دائمًا ومؤسسيًا داخل الحرم القدسي.


إطلاق دعوات التجنيد على وسائل التواصل الاجتماعي

ووفقًا للتقرير، تولى نائب قائد وحدة "جبل الهيكل" (المسمى الاحتلالي لساحات الأقصى)، "دانيئيل لارخ"، إطلاق حملة التجنيد عبر نشر دعوات مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" الخاصة بنشطاء اليمين والمستوطنين.

وجاء في رسالة "لارخ": "أطلقنا مشروعًا لتجنيد شرطيين متدينين لجبل الهيكل، وكل من يريد أن يكون شريكًا في تحقيق السيادة مدعو للتواصل معي". ولجذب أكبر عدد من المنتسبين، قدمت قيادة الشرطة حوافز وتسهيلات غير تقليدية، شملت مرونة كبرى في ساعات وأيام العمل (4 أيام أسبوعيًا أو 10 أيام فقط في الشهر)، مع إمكانية الإعفاء الكامل من مناوبات نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى التسويق للمهمة باعتبارها "رسالة وطنية من أعلى مستوى".

وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الحاخامات والنشطاء الداعمين لاقتحامات الأقصى باتوا يحثون أتباعهم على الالتحاق بهذه الوحدة. والهدف من ذلك لا يقتصر على تعزيز "الحضور اليهودي" عبر الاقتحامات اليومية فحسب، بل يمتد إلى زرع عناصر شرطية أيديولوجية ومتعاطفة مع مشاريع تهويد المسجد داخل الجهاز الأمني المسؤول عنه.

إجراءات تصعيدية بالمسجد الأقصى

نقلت "هآرتس" عن مصدر في شرطة الاحتلال قوله إن جماعات الهيكل استغلت النقص العددي والصعوبات التي تواجهها الشرطة في تجنيد عناصر للعمل في منطقة البلدة القديمة، لإقحام عناصر محسوبة عليها، مؤكدًا أن قيادة الشرطة لا تمانع ذلك طالما أن المتقدمين لا يملكون سجلات جنائية.

ويتزامن هذا التطور مع سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي شهدها المسجد الأقصى مؤخرًا، برعاية مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف "إيتامار بن جفير"، ومن أبرزها تمديد الساعات المخصصة لاقتحامات المستوطنين، والسماح بأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية وإدخال نصوصها إلى الباحات، وكذلك مساعي رفع أعلام الاحتلال رسميًا داخل الحرم، والدعوات المتكررة لإقامة كنيس يهودي.

وتكمن الخطورة الاستثنائية لهذا التقرير في كونه يوثق -للمرة الأولى- محاولة مؤسسية لدمج عناصر متطرفة تنتمي لذات البيئة الأيديولوجية التي تطالب بهدم الأقصى وتغيير هويته، وتحويل عقيدتهم من "نشاط استيطاني" إلى "مهمة رسمية" تحت شعار "تحقيق السيادة"، وهو ما يلغي المسافة الفاصلة بين الجهة المنوط بها تطبيق القانون والتعليمات الأمنية، وبين الجماعات الضاغطة لتغيير الوضع الراهن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المسجد الأقصى شرطة الاحتلال جماعات الهيكل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

التليفزيون الإيراني: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل
شئون عربية و دولية

التليفزيون الإيراني: إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
شرطة الاحتلال تجنّد جماعات "الهيكل".. ومرصد الأزهر: جزء من إحكام السيطرة
أخبار مصر

شرطة الاحتلال تجنّد جماعات "الهيكل".. ومرصد الأزهر: جزء من إحكام السيطرة
تصعيد متواصل بعد هدنة أبريل.. كيف تطورت الأحداث بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

تصعيد متواصل بعد هدنة أبريل.. كيف تطورت الأحداث بين واشنطن وطهران؟
هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي
أخبار مصر

هل شهدت مصر عودة لتخفيف الأحمال أمس؟.. مصدر بالكهرباء يكشف لمصراوي

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار اليوم
كيف ترصد هيئة الدواء "الأدوية المغشوشة"؟.. مسؤول يشرح
تصعيد متواصل بعد هدنة أبريل.. كيف تطورت الأحداث بين واشنطن وطهران؟
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة