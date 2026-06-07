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محامية صبري نخنوخ: الاتهامات تتعلق بالضرب والتعدي واستعراض القوة منذ 4 سنوات

كتب : حسن مرسي

10:33 م 07/06/2026

صبري نخنوخ

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قالت المحامية أمل العربي، وكيلة رجل الأعمال صبري نخنوخ، إنها حضرت جميع التحقيقات مع نخنوخ منذ بداية القضية، مؤكدة أنها لا تزال تتابع جلسات التحقيق بشكل مباشر.

وأضافت العربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن فريق الدفاع يضم عددًا من المحامين البارزين، بينهم الأستاذ محمد حمودة الذي انضم رسميًا إلى هيئة الدفاع عن نخنوخ.

وأوضحت أن التحقيقات الحالية تركز على الفيديوهات المتداولة بشأن واقعة أحمد التوبجي، والتي تعود إلى نحو أربع سنوات، مشيرة إلى أن هذه الفيديوهات لم تكن على هاتف موكلها وإنما قُدمت من أصحابها إلى النيابة العامة.

وأكدت أن الاتهامات المطروحة تتعلق بالضرب والتعدي واستعراض القوة، إلى جانب سرقة أجهزة DVR، لكنها شددت على أن جميع هذه الاتهامات ما زالت في طور التحقيق ولم تُحسم بعد.

وأشارت المحامية إلى أن النيابة العامة اتخذت إجراءات وقرارات احترازية وفقًا لما تراه من مقتضيات أمنية وقانونية، موضحة أن العبرة النهائية ستكون بحكم المحكمة وليس بالإجراءات الأولية.

ولفتت إلى أن هناك متهمين جدد تم القبض عليهم لكن لم يُعرضوا بعد على النيابة، مؤكدة أن تفاصيل التحقيقات لا يمكن الإفصاح عنها حفاظًا على سرية سير القضية.

وأكدت أمل العربي على أن الدفاع يحفظ حقه في الرد أمام محكمة الموضوع، وأن الحكم القضائي هو الفيصل في جميع الاتهامات والأدلة المقدمة.

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محمد حمودة صبري نخنوخ أمل العربي

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