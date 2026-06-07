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عضو القومي لحقوق الإنسان: واقعة نخنوخ لا تنسحب على الدولة.. وهناك توجه لإصلاح المجتمع

كتب : نشأت حمدي

08:55 م 07/06/2026

صبري نخنوخ

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قال أيمن عقيل، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الجميع تابعوا خلال الأيام الماضية الأخبار المتعلقة بصبري نخنوخ، مؤكدًا أن الأمر إيجابي وليس سلبيًا، وأن هذا الخبر أثار حالة واسعة من الجدل.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن بعض الظواهر تحدث يمكن أ تحدث لكن العبرة بطريقة التعامل معها.

وتابع: "هذه الوقائع تجعلنا ندعم أكثر فكرة القانون، وأن تؤدي الأجهزة دورها".

وأشار عقيل إلى أن المرحلة الراهنة تحمل أملًا، مع وجود توجه من القيادة السياسية لإصلاح المجتمع، ومواجهة الفساد.

وأتم بالقول: "إذا كانت هناك وقائع نتعامل معها، فهي لا تنسحب على الدولة بأكملها، وإنما هي ظاهرة لا بد من التعامل معها".

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مجلس حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان مجلس الشيوخ صبري نخنوخ

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