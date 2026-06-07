قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، صرف إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة من الأسر المتضررة بالعقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس بمنطقة فيصل التابعة لحي الهرم، بإجمالي 60 أسرة، وذلك في إطار دعم المتضررين والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية ممثلين عن مديرية التضامن الاجتماعي ومأمورية الضرائب العقارية وإدارة الأملاك وحي الهرم، تتولى فحص ودراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة وشاغلي العقارين، كل حالة على حدة.

لجنة تنتهي من أعمالها خلال أسبوعين

وأكد المحافظ أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لنتائج الدراسة، بما يضمن تقديم الدعم المناسب للأسر المتضررة.

وفي السياق ذاته، وجه الأنصاري بسرعة استكمال تقرير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بشأن العقارين، ومتابعة تنفيذ ما ينتهي إليه من توصيات وإجراءات فنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ القرارات اللازمة استنادًا إلى النتائج الفنية المعتمدة.

متابعة مستمرة للموقف

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة منذ تلقي البلاغ الخاص بميل العقارين، من خلال تنسيق كامل مع الجهات الفنية المختصة، مشددًا على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وأشار إلى أن المحافظة تتعامل بشكل فوري مع أي مستجدات، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان سلامة المواطنين.

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