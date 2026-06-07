أكد الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن وسائل النقل الحديثة التي دخلت الخدمة بعد 2013 تشمل القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار السريع، مع التوسع في خطوط المترو.

وأضاف جويلي خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن طول خطوط النقل السككي بالكهرباء قفز من 77 كم عام 2013 إلى 282 كم حاليًا، وعدد المحطات من 64 إلى 135 محطة.

وأشار رئيس هيئة الأنفاق إلى أن عدد القطارات العاملة زاد من 120 إلى 249 قطارًا، والطاقة الاستيعابية ارتفعت من 2.5 مليون إلى 5.5 مليون راكب يوميًا، رغم أن النقل الحالي يبلغ 2.5 مليون فقط.

وتابع أن "المرحلة الثانية من مونوريل شرق من محطة المشير حتى ستاد القاهرة هتتفتح نهاية الشهر ده أو بداية الجاي، والـLRT المرحلة الثالثة هتضيف 4 محطات جديدة".

وشدد الدكتور طارق جويلي على أن مترو الإسكندرية من أبوقير حتى محطة مصر (21 كم و20 محطة) سيبدأ التشغيل التجريبي في مارس 2027، بينما يستغرق تطوير ترام الرمل 24 شهرًا حتى الربع الأول من 2028.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن العمل مستمر في الخط الرابع من الحصر للعاصمة الإدارية، والمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف للعاشر من رمضان، ومونوريل غرب النيل حتى أكتوبر الجديدة خلال 2027.