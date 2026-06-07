إعلان

رئيس هيئة الأنفاق: شبكة النقل السككي قفزت من 77 كم عام 2013 إلى 282 كم حاليًا

كتب : حسن مرسي

06:36 م 07/06/2026

الهيئة القومية للأنفاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مهندس طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، أن وسائل النقل الحديثة التي دخلت الخدمة بعد 2013 تشمل القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل والقطار السريع، مع التوسع في خطوط المترو.

وأضاف جويلي خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن طول خطوط النقل السككي بالكهرباء قفز من 77 كم عام 2013 إلى 282 كم حاليًا، وعدد المحطات من 64 إلى 135 محطة.

وأشار رئيس هيئة الأنفاق إلى أن عدد القطارات العاملة زاد من 120 إلى 249 قطارًا، والطاقة الاستيعابية ارتفعت من 2.5 مليون إلى 5.5 مليون راكب يوميًا، رغم أن النقل الحالي يبلغ 2.5 مليون فقط.

وتابع أن "المرحلة الثانية من مونوريل شرق من محطة المشير حتى ستاد القاهرة هتتفتح نهاية الشهر ده أو بداية الجاي، والـLRT المرحلة الثالثة هتضيف 4 محطات جديدة".

وشدد الدكتور طارق جويلي على أن مترو الإسكندرية من أبوقير حتى محطة مصر (21 كم و20 محطة) سيبدأ التشغيل التجريبي في مارس 2027، بينما يستغرق تطوير ترام الرمل 24 شهرًا حتى الربع الأول من 2028.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن العمل مستمر في الخط الرابع من الحصر للعاصمة الإدارية، والمرحلة الرابعة من القطار الكهربائي الخفيف للعاشر من رمضان، ومونوريل غرب النيل حتى أكتوبر الجديدة خلال 2027.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طارق جويلي المترو هيئة الأنفاق المونوريل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ملكة الأنوثة.. 25 صورة تكشف أناقة هيفاء وهبي
زووم

ملكة الأنوثة.. 25 صورة تكشف أناقة هيفاء وهبي
"قريبون جدا".. ترامب يكشف صيغة الاتفاق النووي الذي يريد توقيعه مع إيران
شئون عربية و دولية

"قريبون جدا".. ترامب يكشف صيغة الاتفاق النووي الذي يريد توقيعه مع إيران
بعد استبعاد خالد العامري.. أزمة جديدة بانتخابات اتحاد الناشرين -(تفاصيل)
أخبار مصر

بعد استبعاد خالد العامري.. أزمة جديدة بانتخابات اتحاد الناشرين -(تفاصيل)
لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"
أجنبي

لهذا السبب.. الكولومبية شاكيرا تتصدر تريند "جوجل"
"يبحث عن الصدارة".. رقم تاريخي ينتظر رونالدو في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

"يبحث عن الصدارة".. رقم تاريخي ينتظر رونالدو في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب
محامي صبري نخنوخ: المستجدات تُعقّد موقف الدفاع وقد انسحب من القضية