أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية بمركز ومدينة أبو النمرس لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المرورية والتنموية الجارية، شملت مشروع تطوير محور المريوطية ومشروع إنشاء كوبري السيارات أعلى مزلقان مدينة أبو النمرس، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

واستهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال تطوير محور المريوطية وتقاطعاته مع الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مركزي أبو النمرس والبدرشين، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تشمل تدبيش جسر ترعة المريوطية وتنفيذ 12 كوبري على طول المحور لعبور السيارات، إلى جانب إنشاء 4 رامبات و2 كوبري سطحي أعلى ترعة الشبرمانتية لربط محور المريوطية بالطريق الدائري الأوسطي.

توجيهات بتدعيم إجراءات السلامة

وخلال الجولة، وجه محافظ الجيزة الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية في تنفيذ الأعمال، مع الإسراع في استكمال تركيب الحواجز الخرسانية «نيوجيرسي» على جانبي ترعة المريوطية وتأمين المنحنيات الخطرة، حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

وأكد الأنصاري أن المشروع الذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل يمثل أحد المشروعات المهمة التي تستهدف تعزيز الربط بين المحاور المرورية وتحسين السيولة المرورية واستيعاب الزيادة في الحركة المرورية بالمنطقة.

متابعة كوبري مزلقان أبو النمرس

كما تفقد المحافظ الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري السيارات أعلى مزلقان مدينة أبو النمرس، واطلع على نسب تنفيذ منازل الكوبري ومراحل العمل المختلفة، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من الجهات المنفذة حول معدلات الإنجاز الحالية وخطة الانتهاء من المشروع.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة في أقرب وقت، مؤكدًا أن الكوبري سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية أمام المزلقان وتحقيق الربط الآمن بين جانبي المدينة.

تحسين الحركة المرورية ودعم التنمية

وأكد محافظ الجيزة أن مشروعات الطرق والكباري تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق وتوفير محاور مرورية آمنة تسهم في تسهيل حركة التنقل وخدمة التوسعات العمرانية بالمحافظة.

وشدد الأنصاري على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسرعة التنفيذ لضمان دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية على أرض المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود زين رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة الموارد المائية والري.