إعلان

منال عوض: تطوير إدارة المحميات الطبيعية ورفع كفاءة الخدمات البيئية بالبحر الأحمر

كتب : محمد نصار

02:49 م 07/06/2026

منال عوض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، جولة بحرية لمتابعة أوضاع الأنشطة السياحية والبيئية بالمحميات الطبيعية بالمحافظة

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود حماية الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر

تابعت الوزيرة جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة السياحة البيئية بالمنطقة، وذلك في إطار جولاتها التي تأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة،

واستهلت الدكتورة منال عوض جولتها البحرية بزيارة تفقدية لمبنى محميات البحر الأحمر، وتفقدت سير العمل بإدارة المحميات من حيث جهود الحفاظ على مواردنا الطبيعية وصون التنوع البيولوجى والكائنات البحرية وذلك بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات، موجهة بسرعة تطبيق المنظومة الإلكترونية لحجز الرحلات البحرية بالمحميات الطبيعية، كما تفقدت وحدة الرصد البيئى والمتابعات الساحلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة رفع كفاءة مبنى محميات البحر الأحمر بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال الخطة الإستثمارية للوزارة، وكذلك سرعة تطبيق منظمومة التحول الرقمى داخل المبنى.

كما توجهت الدكتورة منال عوض والدكتور وليد البرقي إلى جزيرة الجفتون فى رحلة بحرية لتفقد الأنشطة البحرية المنفذة على الجزيرة، مشددة على ضرورة الإلتزامات بالإشتراطات والمعايير البيئية لممارسة تلك الأنشطة حفاظا على الموارد الطبيعية، وقد استمعا إلى تجربة أحد المستثمرين بالجزيرة، مثمنة فكرة سياحة اليوم الواحد لتقليل الضغوط على الشعاب المرجانية والحفاظ على المحميات الطبيعية للأجيال القادمة.

في الوقت نفسه راجعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال الجولة منظومة تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية وآليات تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في دعم أعمال الحماية والصون بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى متابعة أداء اللنشات التابعة للمحميات الطبيعية.

توجيهات بتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بمحميات البحر الأحمر

وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تنفيذ منظومة للمخلفات الصلبة بمحميات البحر الأحمر لضمان عدم إلقاء المخلفات فى البيئة البحرية وتلويثها والتخلص منها فى الأماكن المخصصة لها، موجهة بوضع شكل للمنظومة يحفز أصحاب المراكب السياحية على تسليم مخلفاتهم ووضعها فى كونتينر مخصص لذلك مع ضمان مراقبة ومتابعة تلك المنظومة للتحقق من التخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة البحرية بما تحتويه من شعاب مرجانية وكنوز طبيعية.

وخلال الجولة البحرية، ناقشت الدكتورة منال عوض مع فريق مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الترتيبات النهائية الخاصة بمشروع حماية الشعاب المرجانية والأنشطة المزمع تنفيذها بالتعاون مع محميات البحر الأحمر، بما يدعم جهود الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تولي أهمية كبيرة لحماية النظم البيئية البحرية باعتبارها أحد الأصول الطبيعية والاقتصادية المهمة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم المقاصد العالمية للسياحة البيئية وسياحة الغوص، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بصورة مستدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البحر الأحمر التنمية المحلية والبيئة محميات البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. والوسطاء من مصر وقطر وتركيا
شئون عربية و دولية

بدء اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة.. والوسطاء من مصر وقطر وتركيا
تغريم وليد إسماعيل 50 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان بالإسكندرية
أخبار المحافظات

تغريم وليد إسماعيل 50 ألف جنيه بتهمة ازدراء الأديان بالإسكندرية
إيران تكشف "العقبة الرئيسية" في المفاوضات مع أمريكا.. ما هي؟
شئون عربية و دولية

إيران تكشف "العقبة الرئيسية" في المفاوضات مع أمريكا.. ما هي؟
رئيس شعبة السيارات يحذر من اضطرار بعض المعارض للإغلاق لهذا السبب
أخبار السيارات

رئيس شعبة السيارات يحذر من اضطرار بعض المعارض للإغلاق لهذا السبب
المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا
رياضة محلية

المرحلة النهائية.. بعثة مصر تتجه إلى واشنطن استعدادا لمواجهة بلجيكا

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار شكاوى نقص السيولة في ماكينات الـ"ATM".. والبنوك تؤكد توافر النقدية
السيسي يصدق على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات.. ماذا تغير؟
استمرار شكاوى نقص السيولة في ماكينات الـ"ATM".. والبنوك تؤكد توافر النقدية
هجوم مسلح يهز إسرائيل.. مقتل وإصابة 5 أشخاص في مستوطنات الشارون (صور)
التحفظ على أموال صبري نخنوخ ومتهمي واقعة التجمع ومنعهم من السفر
طقس الـ5 أيام القادمة.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة تسيطر على الأجواء