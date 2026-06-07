روى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تجربة شخصية عاشها قبل نحو 15 عامًا أثناء ولادة ابنته في الولايات المتحدة، مستشهدًا بها لتوضيح دور القابلات في منظومة الرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأممية.

وزير الصحة: ابنتي أرادت الولادة القيصرية

قال الوزير، إن ابنته كانت تتابع الحمل مع طبيب نساء وتوليد في مدينة نيويورك، إلا أن عملية الولادة نفسها أجرتها قابلة متخصصة داخل أحد مستشفيات بروكلين، موضحًا أن هذا النظام كان متبعًا بشكل طبيعي هناك.

وأضاف: "بنتي كانت بتولد في الولايات المتحدة، وكانت بتتابع مع أستاذ نساء وتوليد، لكن وقت الولادة القابلة هي اللي ولدتها، وقالي وقتها إن ده النظام المتبع في أمريكا".

وأشار إلى أن ابنته كانت تميل إلى إجراء ولادة قيصرية لتجنب آلام الولادة الطبيعية، لكنه فوجئ برد الفريق الطبي عندما حاول التدخل في هذا الأمر.

وتابع: "قالولي أنت مين؟ ومش من حقك تتدخل في النواحي الطبية، إذا كانت هتولد طبيعي هنقضي معاها الوقت اللازم، ولو احتاجت قيصري هنعمل كده، أنت مش في معادلة الاختيار".

وأوضح الوزير أنه صُدم في البداية من أسلوب الحديث، لكنه تقبل الأمر لاحقًا بعدما أدرك أن القرار الطبي يُتخذ وفقًا للحالة الصحية فقط وليس بناءً على رغبات الأسرة.

وأكد أن الفريق الطبي استكمل إجراءات الولادة الطبيعية على مدار 24 ساعة، مع تقديم مختلف الوسائل المتاحة لتخفيف الألم، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين الطبيب المعالج والقابلة التي تولت عملية الولادة.

وقال عبدالغفار إن التجربة أظهرت له حجم التكامل بين أعضاء الفريق الطبي، لافتًا إلى أن القابلة أدت دورها "بمنتهى الكفاءة"، في إطار منظومة تعتمد على توزيع واضح للأدوار بين الطبيب والقابلة بما يضمن أفضل رعاية ممكنة للأم والطفل.