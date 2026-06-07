قال الإعلامي محمد علي خير إن الإعلام والحكومة فشلا في إقناع الرأي العام بفساد منظومة الطيبات وبضررها الطبي، مشيرًا إلى أن هذا الفشل كان سببًا رئيسيًا في عزوف المصريين عن شراء البيض وتراجع أسعاره بشكل كبير.

وأضاف خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس" أن كرتونة البيض وصلت إلى 55 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، رغم أن تكلفتها الفعلية تبلغ 110 جنيهات، وهو ما يعني أن المربي يخسر نحو 50% من التكلفة في كل كرتونة، واصفًا ذلك بأنه "خراب ديار".

وأوضح أن انتشار دعوات منظومة الطيبات، التي يقودها الدكتور ضياء العوض، بعدم تناول البيض والفراخ البيضاء، أدى إلى مقاطعة واسعة من المواطنين، بينهم مثقفون وأطباء، رغم أن البيض يمثل مصدرًا مهمًا للبروتين في غذاء الأسر المصرية.

وأشار إلى أن المواطن البسيط كان يعتمد على البيض كوجبة أساسية رخيصة، حيث يمكنه إعداد عجة أو وجبة بسيطة لعائلته، لكن مع انتشار الدعوات بعدم تناوله، تراجع الطلب بشكل كبير، ما تسبب في تراكم الإنتاج وخسائر فادحة للمربين.

وشدد خير على أن الأزمة تكشف أزمة ثقة لدى قطاع من الرأي العام في المعلومات الطبية الرسمية، متسائلًا: "من يشوه العقل الجمعي المصري؟"، مؤكدًا أن الإعلام والحكومة والسلطة لم ينجحوا في مواجهة هذه الظاهرة أو إقناع الناس بخطورتها.

وأكد أن ما يحدث يعكس خللًا في العلاقة بين المواطن ومصادر المعلومات الرسمية، حيث أصبح البعض يصدق دعوات غير موثقة على حساب الحقائق العلمية، وهو ما يهدد الأمن الغذائي ويؤثر على سوق الدواجن والبيض في مصر.