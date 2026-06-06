أكد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وعميد معهد القلب القومي الأسبق، أن نمط الحياة اليومي يلعب دورًا حاسمًا في حماية القلب والوقاية من الأمراض القلبية، مشددًا على أهمية النوم المنتظم، والابتعاد عن التدخين، وزيادة النشاط البدني، والالتزام بعادات غذائية صحية.

وقال الدكتور جمال شعبان، خلال حلقة خاصة بالبرنامج الطبي المتخصص بقناة Modern Mti، "مودرن دكتورز"، والذي يذاع يوميا 6.30 مساءا، إن السهر المتكرر وقلة النوم من العوامل التي تضر بصحة القلب بشكل مباشر، موضحًا أن العديد من الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين لا يحصلون على 5 أو 6 ساعات نوم كافية خلال الليل يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية.

وأضاف خلال نقاشه مع مقدمي الحلقة الدكتور عصام رشاد، أخصائي الكُلى والدكتور أحمد الشوادفي أخصائي طب الفم والأسنان، أن أبحاثا أجريت على متطوعين تعرضوا للحرمان من النوم لفترات متواصلة أظهرت زيادة معدلات الالتهاب وقابلية التجلط داخل الجسم، وهو ما يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وبالنسبة للتدخين، أشار إلى أنه ما زال يمثل أحد أخطر التهديدات لصحة القلب، لافتا إلى انتشار التدخين بين الفئات العمرية الصغيرة والشباب، مؤكدا أن السجائر التقليدية والإلكترونية وأجهزة التبغ المسخن والشيشة بجميع أنواعها تشكل خطرا على القلب والأوعية الدموية، وتسهم في زيادة احتمالات الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات والسكتات الدماغية، فضلا عن ارتباطها بزيادة مخاطر الإصابة بعدد من الأورام.

في السياق، أوضح "شعبان"، أن قلة الحركة أصبحت من أبرز مشكلات العصر الحديث، حيث أدى الاعتماد المتزايد على السيارات والمصاعد والجلوس الطويل أمام الشاشات إلى انخفاض النشاط البدني بشكل ملحوظ، وهو ما ينعكس سلبا على صحة القلب، ناصحا بممارسة المشي بشكل يومي، مؤكدا أن الوصول إلى نحو 5 آلاف خطوة يوميا يعد حدا أدنى جيدا للحفاظ على اللياقة القلبية.

وفيما يتعلق بالتغذية، دعا إلى تقليل كميات الطعام وتجنب الوجبات الثقيلة ليلا، موضحا أن تناول العشاء في وقت مبكر وبصورة خفيفة يعد خيارا أفضل لصحة القلب من تناول وجبات دسمة قبل النوم مباشرة، كما شدد على أهمية تقليل الاعتماد على الوجبات السريعة والعودة إلى الطعام المنزلي الغني بالخضروات والسلطات.

وحذر من الإفراط في استخدام الدهون الصناعية والسمن المهدرج، مؤكدا أنها ترتبط بزيادة مخاطر أمراض القلب والشرايين، كما أشار إلى أهمية الحفاظ على التوازن النفسي والابتعاد عن التوتر والصراعات المستمرة، لما لذلك من تأثير إيجابي على صحة القلب.

وعن القهوة، أوضح شعبان أنها من المشروبات التي تحمل فوائد صحية متعددة عند تناولها باعتدال، خاصة إذا كانت بدون سكر.

وقال إن تناول نحو ثلاثة أكواب يوميا مناسبا لمعظم الأشخاص، مشيرا إلى أن القهوة ارتبطت في دراسات عديدة بفوائد تشمل دعم صحة الكبد، وتقليل خطر الكبد الدهني، والمساهمة في حماية الأوعية الدموية، إلى جانب فوائد أخرى تتعلق بالتركيز والنشاط الذهني، مضيفا أنه في حال تسببت القهوة في الحموضة أو اضطرابات بالمعدة فينبغي تقليل كميتها أو تعديل طريقة تناولها.

كما لفت إلى أن البرتقال يعد من الفواكه المفيدة لصحة القلب، لاحتوائه على عناصر غذائية ومضادات أكسدة تدعم صحة الأوعية الدموية وتساعد ضمن نظام غذائي متوازن على تعزيز صحة القلب.