شهد حفل زفاف مصطفى أشرف صبحي، نجل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السابق، حضورًا لافتًا لعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة والفنانين، في أجواء احتفالية جمعت رموزًا من مختلف المجالات.

وشارك في مراسم الزفاف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، فضلاً عن شخصيات سياسية وبرلمانية بارزة.

كما حضر الحفل عدد من نجوم الفن والمشاهير، من بينهم الفنان هاني رمزي، إلى جانب شخصيات عامة ورياضية وإعلامية.