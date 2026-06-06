كشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، عن ارتفاع معدلات الإصابة بحالات العقر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تُعد الأكثر تسجيلًا للبلاغات الناتجة عن هجمات الكلاب الضالة.

ارتفاع أعداد العقر خلال السنوات الماضية

وأوضح الدكتور أحمد البنداري، لـ مصراوي أن حالات العقر تنقسم إلى نوعين؛ الأول إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، والثاني إصابات مباشرة في الوجه أو المناطق القريبة من المخ، وهو النوع الأكثر خطورة نظرًا لقربه من الجهاز العصبي المركزي، ما يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا واستخدام محفزات مناعية وأدوية إضافية للحد من المضاعفات.

وأشار إلى أن تزايد أعداد حالات العقر دفع وزارة التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظات للتوسع في إنشاء أماكن إيواء للحيوانات الضالة، بهدف الحد من انتشارها وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المواطنون.

وفي وقت سابق، أثار مقترح برلماني بتصدير الكلاب للخارج كحل لظاهرة الكلاب الضالة، حالة من الجدل والانتقادات، حيث اعتبره المختصون غير واقعي وغير قابل للتنفيذ.



وهاجمت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، المطالب البرلمانية بتصدير الكلاب إلى الدول التي تتغذى عليها، واصفة هذا الاقتراح بأنه "غير أخلاقي".

وأكدت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يذاع على شاشة قناة "ON"، أنه لا توجد دولة على مستوى العالم تريد استيراد الكلاب بما فيها الدول التي تأكلها.

وقالت منى خليل إن الدول التي تستخدم الكلاب كغذاء أصدرت تشريعات تجرم هذا الفعل، مستشهدة بكوريا الجنوبية، وتايلاند، والفلبين، كما أعربت عن أملها في أن تتبنى الصين خطوة مماثلة.

وأضافت أن جمعيات الرفق بالحيوان ترفض مناقشة تصدير الكلاب لاستخدامها كغذاء في أي دولة، مشددة على أن "هذا الطرح غير مقبول أخلاقيًا وعمليًا".