أقرت اللجنة الفنية للمنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة وجود ميول إنشائي أعلى من المعدلات الطبيعية في عقارين بمنطقة كفر طهرمس بحي الهرم، إلى جانب ملاحظات فنية بالحوائط، وهو ما استدعى اتخاذ قرار عاجل بإخلاء العقارين حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

الحالة الإنشائية لعقاري كفر طهرمس بالجيزة

وبحسب تقرير اللجنة، الذي حصل عليه موقع «مصراوي»، بلغت درجة الميل في العقار الأول الكائن بشارع حسين عباس المتفرع من شارع كفر طهرمس بمنطقة فيصل نحو 26.89 سم لكل 24 مترًا، فيما سجل العقار الثاني الواقع بشارع أحمد نور الدين ميلًا بلغ 33.46 سم لكل 33 مترًا.

وعلى الفور، نفذ حي الهرم قرارات اللجنة، حيث جرى الإخلاء الكامل للعقارين، مع فصل المرافق عنهما، وفرض كردون أمني بمحيط الموقع، إلى جانب وضع حواجز لمنع اقتراب المواطنين وضمان عدم وقوع أي حوادث محتملة.

وأكدت محافظة الجيزة، في بيان لها، أن اللجنة المختصة ستواصل متابعة الحالة الإنشائية للعقارين خلال الفترة المقبلة، مع وضعهما تحت الملاحظة لمدة 3 أشهر، لرصد أي تطورات فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المتابعة الدورية.