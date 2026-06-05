أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق حملة ميدانية وقائية مكثفة لرصد ومكافحة أي بؤر لآفة "دودة الحشد الخريفية" في محصول الذرة على مستوى الجمهورية، وذلك للحد من انتشار الآفة وتأمين المحاصيل الاستراتيجية قبل حدوث أي أضرار.

حملة مكثفة لرصد أي بؤر لدودة الحشد في زراعات الذرة

وقال الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة، بأن دودة الحشد تعد من الآفات العابرة للحدود ومتعددة العوائل، والتي أحدثت خسائر فادحة في بعض دول العالم في المحاصيل الزراعية، مشيراً إلى أنه تم رصدها في مصر لأول مرة عام 2019 على محصول الذرة، والذي يمثل أحد أهم المحاصيل القومية.

وأضاف أن الوزارة نجحت، من خلال خطة استباقية متكاملة شاركت فيها كافة الجهات الفنية وتولت تنفيذها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ووقاية النبات، في الحد من انتشار هذه الآفة وتقليل أضرارها إلى الحد الأدنى دون حدوث أي خسائر تذكر في المحاصيل، حيث قامت الإدارة بعمل خرائط زمنية وإمكانية لانتشار الآفة الاسترشاد بها في تتبع الآفة خلال هذا الموسم.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات أن الوزارة، وبمتابعة دورية من وزير الزراعة، تقدم كافة أوجه الدعم الفني وتوفير المبيدات المسجلة والموصى بها بأسعار مناسبة للمزارعين داخل الجمعيات والإدارات الزراعية كخطوة احترازية تدعم الفلاح في المقام الأول، مشيرا إلى أن فرق الوزارة بدأت بالفعل في رصد ومتابعة الآفة مع زراعات الذرة المبكرة في محافظتي سوهاج والمنوفية، وتتوالى المتابعة حالياً في باقي المحافظات بالتزامن مع دخول ذروة موسم زراعة الذرة عقب حصاد المحاصيل الشتوية وارتفاع درجات الحرارة، حيث تتحرك الحملة بتنسيق مشترك بين الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والإدارة المركزية لمكافحة الآفات لضمان التدخل والمكافحة الآنية.

وشدد رزق على أهمية التواجد الميداني لمهندسي المكافحة والإرشاد وسط المزارعين خلال الفترة المقبلة وتكثيف المرور اليومي لحصار الآفة مبكراً، مؤكداً أن أخطر وأهم فترات الإصابة الحرجة، منذ بداية الانبات وحتى عمر 60 يوم، وأكد على أن مكافحة الآفة في هذا العمر المبكر تضمن القضاء عليها وحماية المحصول بشكل احترازي فعال، وقال إن أعمال المرور والفحص تشمل معظم المحاصيل الصيفية المنزرعة تخوفا من انتقال الآفة اليها، إلى جانب محصول الذرة والذي يعد هو العائل المفضل لها.

وأعلن رئيس قطاع الخدمات الزراعية، عن عقد اجتماع مرتقب مع مديري المكافحة والإرشاد الزراعي بجميع المحافظات، للوقوف على الخطوات التنفيذية والجدول الزمني للحملة، طبقاً لتعليمات وتوجيهات وزير الزراعة المنفذة على أرض الواقع.