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السكك الحديدية: استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر بالقاهرة

كتب : محمد نصار

08:10 م 05/06/2026
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (2)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (4)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (5)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (6)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (7)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (8)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (10)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (9)
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    استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر (3)

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نفذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال عام 2021 مشروعًا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحطة مصر في القاهرة، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.

وشمل المشروع تركيب منظومة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة الكهربائية أعلى سطح المبنى الرئيسي للهيئة والمسجد المجاور للمحطة، بقدرة إجمالية تبلغ 311 كيلووات، وبطاقة إنتاجية سنوية تُقدر بنحو 479,469 كيلووات/ساعة.

ويسهم المشروع في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو 276 طنًا سنويًا، بما يعادل الأثر البيئي الناتج عن زراعة نحو 11,500 شجرة، في حين يصل العمر الافتراضي للمنظومة إلى 25 عامًا، ما يعزز جدواها الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.

وتخطط الهيئة للتوسع في تطبيق نظم الطاقة الشمسية بعدد من محطات السكك الحديدية الرئيسية، إلى جانب أسطح الورش والمباني التابعة لها، وكذلك المزلقانات والخطوط الجديدة، خاصة في المناطق النائية، بما يدعم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الإنفاق ورفع كفاءة التشغيل بالشبكة.

ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تتبناها وزارة النقل للتحول نحو منظومات نقل أكثر كفاءة واستدامة، من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المحطات والمنشآت والمشروعات الجديدة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا ملموسًا، ويدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية وتطوير خدمات نقل ذكية وصديقة للبيئة.

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ترشيد الكهرباء الطاقة الشمسية هيئة السكك الحديدية

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