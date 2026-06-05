كشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أن تكلفة الخدمات الطبية التي تتحملها الدولة سنويًا لعلاج حالات العقر الناتجة عن هجمات الكلاب والقطط الضالة تُقدَّر بنحو مليار و200 مليون جنيه.

تكلفة علاج حالات العقر التي تتحملها الدولة سنويًا

وأوضح الدكتور البنداري، لـ"مصراوي"، أن هذه التكلفة تشمل توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للمصابين، والرعاية الطبية اللاحقة لحالات العقر، إلى جانب الأدوية الخاصة ببعض الحالات المتقدمة، فضلًا عن تكاليف تخزين الأمصال بالمستشفيات والمنشآت الصحية.

وأشار إلى أن حالات العقر تنقسم إلى نوعين؛ الأول إصابات متفرقة في أنحاء الجسم، والثاني إصابات مباشرة في الوجه أو المناطق القريبة من المخ، وهو النوع الأكثر خطورة، نظرًا لسرعة تأثير الفيروس واحتمالية وصوله إلى الجهاز العصبي المركزي، ما يستلزم إعطاء المصاب محفزات مناعية وأدوية إضافية للحد من المضاعفات.

وأضاف وكيل نقابة الأطباء البيطريين أن معدلات الإصابة بالعقر شهدت ارتفاعًا خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية تُعد الأكثر تسجيلًا للبلاغات المتعلقة بحوادث العقر الناتجة عن الكلاب الضالة.

وأكد البنداري أن التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات على التوسع في إنشاء أماكن إيواء للحيوانات الضالة بالمحافظات المشار إليها، بهدف الحد من أعدادها وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون، بما يسهم في خفض معدلات الإصابة بالعقر وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لعلاج المصابين.