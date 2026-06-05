ترأس الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 24 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس)، إذ تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة والمصادقة عن القوائم المالية المعدلة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمصادقة على قائمة المركز المالي.

تنفيذ 591 عمرة عمومية واسمية للجرارات على مدار العام

استعرض اللواء محمد عبد اللطيف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إيرماس، خلال الاجتماع، أعمال الشركة من العمرات المختلفة، إذ تم تنفيذ 591 عمرة عمومية واسمية للجرارات علي مدار العام من المخطط منها عدد 151 عمرة عمومية منهم عدد 21 جرار EMD مشروعPRL وعدد 419 عمرة (اسمية) داخل ورش ايرماس وجهات الهيئة.

وتم تجهيز ودفع عدد 420 وحدة ( موتورات جر – أجزاء محرك – كمبريسور- تربينات – رادياتيرات- الخ ) الي ورش الهيئة المختلفة للاستعداد بالجرارات من خلال اعمال الصيانة التي تتم بمعرفتهم بالإضافة الى إصلاح عدد 49 ونش خطر لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ودهان عدد 4 جرار GE.

واستعرض موقف مخزون وعقود قطع الغيار ومهمات التشغيل واستعراض ما حققتة الشركة خلال عام 2025 إيرادات بإجمالي 547 مليون جنيها من عمرات الجرارات والأنشطة الإضافية و بلغ إجمالي أرباح الشركة 85.499 مليون جنيه مقارنة بعام 2024والتي بلغت 60.356 مليون جنيه بما يعكس تطورا ملحوظاً في أداء الشركة.

تنفيذ خطة التدريب الفني التخصصي لعدد (304) مهندس / فني

تم استعراض تنفيذ خطة التدريب الفني التخصصي لعدد (304) مهندس / فني لجميع التخصصات علي المستويات المهارية وتدريب عدد (386) طالب من كليات الهندسة والجامعات التكنولوجية المتخصصة في مجال السكك الحديدية تدريب نظري وعملي بالورش علي أعمال العمرة طبقاً للتخصصات المختلفة.

وأكد وزير النقل، خلال الاجتماع على ضرورة الاستمرار في عقد كافة أنواع الدورات التدريبية لكافة العاملين في مختلف التخصصات باعتبار العنصر البشري هو أحد أهم عوامل نجاح المنظومة وضرورة الاستمرار في ربط الحافز بالإنتاج .

استعراض خطة تطوير الشركة

تم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير الشركة، إذ تم صيانة ورفع كفاءة المعدات والأجهزة، إذ تم تنفيذ أعمال تصنيع وصيانة لمعدات الورش وإصلاح الأعطال ورفع كفاءة المعدات بإجمالي تكلفة 3.7 مليون جنيه .

وفي إطار تعظيم المنتج المحلي تم تصنيع موديول موتور الأتربة طراز ( 249X100Z) بالتعاون مع الشركات المحلية في ضوء تعزر تدبيره من الخارج وذلك حفاظاً علي صلاحية جرارات الـ (GE) طراز (CP18-7i) واستمرارها بالخدمة كما تم التعاقد خلال العام مع الشركات / المصانع المحلية علي بعض قطع الغيار مما حقق وفر بقيمة (40 مليون جنيًا تقريبًا ).

تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية

تم استعراض تفعيل / تطبيق جميع متطلبات أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية العالمية طبقا للمواصفات المعتمدة ومنح الشركة شهادات تجديد اعتماد الأيزو (9001:2015) و (45001/2018) بواسطة شركة DAS الإنجليزية والمعتمدة من EGAC (المجلس الوطني للاعتماد) حتي 31 / 3 / 2028.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، ضرورة استمرار بذل كافة الجهود لتنفيذ أعمال الصيانة وإصلاح الجرارات وفق قياسات الجودة العالية وضرورة عدم خروج أي جرار من الورش إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له، وأن تكون العمرات بجودة عالية تنعكس إيجابيًا على قوة الجر بالسكة الحديد والخدمة المقدمة لجمهور الركاب والتوسع في تصنيع مكونات قطع الغيار بجودة عالية وذلك في اطار خطة وزارة النقل لتوطين صناعة النقل في مصر بالإضافة الى الصيانة المستمرة للمعدات والجرارات والنظافة التامة للورش و لكافة الأقسام به ودعمها المستمر باحدث المعدات.

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