نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 7556 لسنة 2026 بشأن الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

ونص القرار على الاستيلاء المؤقت على الموقع لمدة ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية، أيهما أقرب، مع تكليف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية قبل انتهاء المدة المحددة بوقت كافٍ.

كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.