إعلان

تمهيدًا لنزع الملكية.. الاستيلاء المؤقت على موقع مدرسة القبوة الابتدائية بمصر القديمة

كتب : محمد نصار

04:00 ص 05/06/2026

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رقم 7556 لسنة 2026 بشأن الاستيلاء المؤقت على الموقع الذي تشغله مدرسة مصر القديمة (القبوة الابتدائية) التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نزع الملكية.

ونص القرار على الاستيلاء المؤقت على الموقع لمدة ثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية، أيهما أقرب، مع تكليف مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية قبل انتهاء المدة المحددة بوقت كافٍ.

كما نص القرار على نشره في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات المختصة بتنفيذه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نزع الملكية مصر القديمة محافظ القاهرة الجريدة الرسمية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية
أخبار المحافظات

في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية
"بيصلي علي كرسي".. كيف ظهر الخطيب في حفل الراعي الجديد للدوري (صور)
رياضة محلية

"بيصلي علي كرسي".. كيف ظهر الخطيب في حفل الراعي الجديد للدوري (صور)
إسبانيا تتعثر أمام العراق في الودية الأخيرة قبل كأس العالم
رياضة عربية وعالمية

إسبانيا تتعثر أمام العراق في الودية الأخيرة قبل كأس العالم
أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على البحر في صيف 2026.. من الأجمل؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 5-6: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان